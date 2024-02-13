Премьер-министра и госсекретаря Эстонии объявили в розыск за демонтаж памятников

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и госссекретарь Эстонии Таймар Петеркоп объявлены в розыск за уничтожение памятников советским воинам. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"В отношении премьер-министра Эстонии Каи Каллас и госссекретаря Эстонии Таймара Петеркопа возбуждено дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам. В рамках этого дела они объявлены в розыск", - сказал собеседник агентства.
СК РФ в сентябре прошлого года заочно привлек в качестве обвиняемых по делам об осквернении и уничтожении памятников советским воинам более 170 иностранных граждан, в том числе граждан Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины. Отмечалось, что в производстве следователей находится 16 уголовных дел, расследуемых по 143 фактам осквернения, уничтожения либо повреждения воинских захоронений, памятников и мемориалов советским воинам.