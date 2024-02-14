Эстония вслед за Финляндией готовится закрыть границу с Россией. Памятки с соответствующим предупреждениям россиянам выдают на пограничном пункте пропуска Нарва. В ней отмечается, что пересекающие границу, возможно, не смогут вернуться обратно тем же маршрутом.

Полиция Эстонии сообщает, что границу могут закрыть из-за «миграционного давления».

«В последние недели Россия намеренно направляла на эстонскую границу группу иностранцев, не имеющих законного права на въезд в Евросоюз», — говорится в сообщении.

Эстонские власти предупредили, что будут вынуждены закрыть границу, как было сделано в Финляндии, если «эта деятельность продолжится», пишет газета «Коммерсантъ».