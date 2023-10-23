"Трудно сказать. Мы знаем, что расследование инцидента на "Северных потоках" - это фальсификация. Всем известно о том, что газопроводы были взорваны британскими спецслужбами по приказу из Вашингтона, а власти Швеции, Дании и Германии фальсифицируют соответствующее расследование. Там все просто и ясно... Но что касается Balticconnector, то мы пока не понимаем, кто повредил газопровод. Нам неизвестно, в чьих интересах это было. Пока явного интересанта повреждения Balticconnector не просматривается, кроме, может быть, спецслужб Украины, которые могли использовать это для обвинений в адрес России. Но тут все тоже сложно. Украинское правительство не может отдавать приказы правительству Финляндии - их просто пошлют подальше. Финляндии может приказывать только Вашингтон. Но сейчас не просматривается сценарий, согласно которому Вашингтон приказал взорвать газопровод между Финляндией и Эстонией. Мы не видим массированной кампании по обвинению России. Поэтому пока говорить о том, что расследование инцидента на Balticconnector будет сфальсифицировано, мы не можем", — заявил эксперт, выразив мнение, что повреждение газопровода было связано с техническими причинами, но виновный в произошедшем в итоге найден не будет.