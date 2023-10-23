Политолог высказался об угрозах президента Латвии закрыть Балтийское море для судов РФ
Политолог Сергей Марков в разговоре с Рамблером прокомментировал угрозы президента Латвии Эдгарса Ринкевичса "закрыть" Балтийское море для российских судов. Соответствующий сценарий развития событий эксперт назвал маловероятным из-за опасения представителей НАТО вступать в прямой конфликт с РФ.
Ранее Ринкевичс призвал Североатлантический альянс остановить проход судов по Балтийскому морю в том случае, если в ходе расследования будет доказана причастность России к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. При этом пока подобных обсуждений не ведется, поскольку для выводов нужно дождаться конкретных результатов расследования, заметил президент. Он уточнил, что в данный момент адекватным шагом является усиление патрулирования НАТО на Балтике.
Думаю, что в реальности то развитие событий, о котором говорил президент Латвии, крайне маловероятно. Дело в том, что страны НАТО ведут руками своей украинской прокси-армии гибридную войну против России, считая ее очень успешной. Они полагают, что у них будет победа, что будет разгром армии РФ, что им удастся перенести конфликт внутрь России и свернуть власть. Поэтому у них нет никакой необходимости предпринимать что-то еще. Для них вступление НАТО в прямой конфликт с Россией - это явление исключительно опасное, угрожающее и совершенно им ненужное. В связи с этим вероятность того, что они пойдут по пути прямого провоцирования конфликта НАТО с Россией из-за Балтийского моря - непонятно в чьих интересах - абсолютно минимальна.Сергей Марков Политолог, директор Института политических исследований
По словам политолога, президент Латвии Ринкевичс "прошел негативный отбор".
"Латвийский режим является русофобским по той причине, что он искусственный. Он был создан на базе примерно двух третей латвийского общества, являющихся этническими латышами, но при этом искусственно была отрезана другая треть общества - представители русскоязычного населения, лишенные гражданских прав. Однако если русским дать гражданские права, то вся политическая система Латвии кардинально не изменится. Может быть, кто-то из них окажется в парламенте и так далее... Но этим очевидным режимом апартеида нужно как-то управлять. Поэтому они оправдывают его русофобией, переходящей все разумные границы. Смысл этой русофобской истерики - это не Украина и не НАТО. Ее смысл - это чтобы большие боссы в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе и Париже не запрещали им продолжать нынешний режим апартеида и не запрещали пользоваться нынешними - по сути дела ворованными - местами президента, премьера, министров и депутатов. А все эти места были украдены у истории, у судьбы", — сказал он.
Вместе с тем Марков ответил на вопрос о том, можно ли рассчитывать на объективное расследование инцидента на трубопроводе Balticconnector.
"Трудно сказать. Мы знаем, что расследование инцидента на "Северных потоках" - это фальсификация. Всем известно о том, что газопроводы были взорваны британскими спецслужбами по приказу из Вашингтона, а власти Швеции, Дании и Германии фальсифицируют соответствующее расследование. Там все просто и ясно... Но что касается Balticconnector, то мы пока не понимаем, кто повредил газопровод. Нам неизвестно, в чьих интересах это было. Пока явного интересанта повреждения Balticconnector не просматривается, кроме, может быть, спецслужб Украины, которые могли использовать это для обвинений в адрес России. Но тут все тоже сложно. Украинское правительство не может отдавать приказы правительству Финляндии - их просто пошлют подальше. Финляндии может приказывать только Вашингтон. Но сейчас не просматривается сценарий, согласно которому Вашингтон приказал взорвать газопровод между Финляндией и Эстонией. Мы не видим массированной кампании по обвинению России. Поэтому пока говорить о том, что расследование инцидента на Balticconnector будет сфальсифицировано, мы не можем", — заявил эксперт, выразив мнение, что повреждение газопровода было связано с техническими причинами, но виновный в произошедшем в итоге найден не будет.
Ранее угрозу Латвии закрыть Балтийское море для российских судов прокомментировал официальный пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.