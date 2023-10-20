Латвия допустила закрытие Балтийского моря для российских судов

Балтийское море могут закрыть для российских судов, это зависит от результатов расследования повреждения газовой инфраструктуры. Подобный шаг допустил президент республики Эдгарс Ринкевичс, его цитирует ТАСС.
«Если подтвердится какого-то рода ответственность России или другой страны — ну, маловероятно, что другой страны... Я бы сказал, что, по-моему, будет обсуждаться вопрос о том, что мы закроем Балтийское море для всех российских кораблей», — высказался он.
При этом пока подобных обсуждений не ведется, поскольку для выводов нужно дождаться конкретных результатов расследования, заметил президент. Он уточнил, что в данный момент адекватным шагом является усиление патрулирования НАТО на Балтике.
Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал инцидент с газопроводом Balticconnector атакой на инфраструктуру НАТО. По его словам, случившееся не было «экологической аварией».
8 октября газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за утечки газа. Позже в Финляндии заявили, что причиной утечки, вероятно, стало внешнее воздействие.