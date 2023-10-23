"Любые угрозы нужно воспринимать серьезно, от кого бы они ни исходили. От кого бы они ни исходили, угрозы для РФ являются неприемлемыми", - сказал Песков.

Также он снова подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к повреждению газопровода Balticconnector. "Там, действительно, идет следствие. И он [Ринкевичс] как раз имел в виду, что если выяснится, что Россия имеет к этому отношение, а я сразу оговорюсь, что Россия не имеет к этому никакого отношения, то, дескать, нужно подумать о том, чтобы закрыть для России Балтийское море. Еще раз повторяю, Россия не имеет к этому никакого отношения", - пояснил представитель Кремля.