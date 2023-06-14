Политолог оценил желание Египта стать новым членом БРИКС

"Туда хочет войти Аргентина, Саудовская Аравия, ОАЭ, Индонезия и Турция, ряд других государств тоже обдумывают такой шаг. Но пока страны БРИКС еще не приняли решение о принципах расширения. С одной стороны, они не против расширения коалиции стран, с другой стороны, они хотят, чтобы пять стран-основателей БРИКС сохранили свой статус. Условно говоря, они не против вступления Египта, но при этом хотят, чтобы в дальнейшем решение о принятии будущих членов БРИКС зависело именно от них. Сейчас Китай чуть притормозил эту ситуацию - он хочет, чтобы в Южной Африке, прежде всего, они обсудили некие принципы, на основании которых могут быть присоединены новые страны", — сказал он.