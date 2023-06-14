Политолог оценил желание Египта стать новым членом БРИКС
Политолог Сергей Марков в разговоре с Рамблером прокомментировал подачу Египтом заявки на вступление в БРИКС (союз пяти государств: Россия, Индия, Бразилия, КНР и ЮАР).
Решение Каира специалист назвал позитивным для объединения.
БРИКС является не жесткой, а мягкой организацией. Это не НАТО и тем более не Евросоюз, которые формируют некую общую политику. У БРИКС нет никакой общей политики. По сути дела это не столько организация, сколько клуб стран, которые поддерживают друг друга по одному важнейшему вопросу: укрепление суверенитета каждого из членов. И важно, что эти страны не участвуют в санкциях друг против друга, стараются вообще не участвовать в санкционных войнах.Сергей Марков Политолог, директор Института политических исследований
Эксперт вместе с тем отметил, что в настоящее время у стран-членов БРИКС мало совместных проектов.
"Но, может быть, сейчас будет создан реальный совместный проект, поскольку руководителем банка БРИКС назначена бывший президент Бразилии Дилма Русеф, перед которой лидеры БРИКС поставили задачу сформулировать возможный план введения единой валюты. Это большая задача. А маленькая задача - это создание системы валютного регулирования между странами-членами организации без участия валют стран-агрессов, то есть американского доллара и евро. Это может стать первым большим проектом", — отметил эксперт.
В настоящее время стать новыми членами БРИКС, помимо Египта, хотят и другие страны, подчеркнул политолог.
"Туда хочет войти Аргентина, Саудовская Аравия, ОАЭ, Индонезия и Турция, ряд других государств тоже обдумывают такой шаг. Но пока страны БРИКС еще не приняли решение о принципах расширения. С одной стороны, они не против расширения коалиции стран, с другой стороны, они хотят, чтобы пять стран-основателей БРИКС сохранили свой статус. Условно говоря, они не против вступления Египта, но при этом хотят, чтобы в дальнейшем решение о принятии будущих членов БРИКС зависело именно от них. Сейчас Китай чуть притормозил эту ситуацию - он хочет, чтобы в Южной Африке, прежде всего, они обсудили некие принципы, на основании которых могут быть присоединены новые страны", — сказал он.
Марков выразил мнение, что на встрече глав стран БРИКС, который пройдет в ЮАР 22–24 августа, Египет не будет принят в качестве нового члена организации.
"Там только начнется диалог о принципах, по которым станет возможным присоединение новых стран к БРИКС", — заключил он.
Ранее посол России в Каире Георгий Борисенко сообщил ТАСС, что Каир подал заявку на вступление в БРИКС. По его словам, Египет особенно интересует дедолларизация и перевод торговли на альтернативные валюты. Москва поддержала заявку.