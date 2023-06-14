Египет подал заявку на вступление в БРИКС
Египет подал заявку на вступление в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, ЮАР). Об этом заявил ТАСС посол России в Каире Георгий Борисенко.
По его словам, Египет особенно интересует дедолларизация и перевод торговли на альтернативные валюты.
«Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС, потому что одно из начинаний, которым занимается сейчас БРИКС, - это максимальный перевод торговли на альтернативные валюты, будь то национальные или же создание некой совместной валюты», - пояснил дипломат.
Ранее Египет присоединился к банку БРИКС. На данный момент в банке объединения состоят восемь стран. Уставной капитал составляет 100 млрд долларов. Целью организации является финансирование проектов БРИКС и развивающихся стран.
При этом Бразилия уже предложила создать единую валюту для стран БРИКС, чтобы отказаться от использования доллара и связанных с ним рисков.