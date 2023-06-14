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Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС

Москва поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС. Об этом заявил посол России в Каире Георгий Борисенко, передает РИА Новости.

Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС
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Дипломат уточнил, что Египет может вступить в объединение после того, как внутри него будут финально согласованы критерии и процедуры приема новых членов. Он отметил, на данный момент у стран существуют разные взгляды на этот вопрос.

Борисенко подчеркнул, что присоединение к БРИКС откроет для Каира возможности в сфере политики и экономики и повысит влияние Египта на мировую повестку. «Для самой этой группы Египет, который представляет одновременно Африку и арабское сообщество, является продолжателем древнейшей цивилизации и имеет очень молодое население», — добавил он. Посол также указал на важное приобретение выхода к Суэцкому каналу.

Ранее стало известно, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС. Причиной для этого стал тот факт, что организация сейчас занимается максимальным переводом торговли на альтернативные валюты, что входит в интересы египетских властей.

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