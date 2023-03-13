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37 минут назад

Политолог оценил предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию

Семён Капранов
Алексей Мартыновэксперт

Политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в разговоре с Рамблером оценил значение предстоящего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, а также рассказал о возможных темах переговоров на высшем уровне.

Поездка в Россию - это первый официальный визит Си Цзиньпина после его переизбрания на должность председателя КНР, а также после перезагрузки цикла работы всей китайской власти. Этот процесс шел в Китае почти месяц: было сформировано новое правительство, Си Цзиньпин укрепил властные структуры с точки зрения той линии развития Китая, которая была широко поддержана правящей в стране Коммунистической партией.

Сегодня те сигналы, которые идут из Китая на весь мир, в том числе в Россию, говорят о том, что Пекин, с одной стороны, готов к более тесным и насыщенным отношениям с Москвой и, с другой стороны, готов к более "выпуклым" отношениям с Соединенными Штатами и западным миром в контексте отстаивания своих национальных интересов, в контексте неподдержки той линии на фрагментацию международных отношений и мирового пространства, курс на которую взяли США. Мне кажется, что это будет очень интересный визит - и в публичной, и в непубличной его части.
Алексей Мартынов
Алексей МартыновПолитолог, директор Международного института новейших государств

Аналитик отметил, что в ходе визита Си Цзиньпина в Россию председателя КНР будет сопровождать крупная китайская делегация. Стороны обсудят широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки. При этом в дополнение к существующим будет подписано множество различных соглашений между странами - как на высшем уровне, так и на уровне отдельных министерств и ведомств.

"Речь идет об укреплении двусторонних отношений России и Китая, об их развитии в глубину. И это критически не нравится и Соединенным Штатам, и Западу в целом. Откровенно говоря, они боятся этого. Но своим агрессивным поведением на международной арене они делают все, чтобы эта глубина российско-китайских отношений состоялась в ближайшее время", — заявил политолог.

Одним из важных вопросов международной повестки, который затронет Си Цзиньпин в ходе переговоров в России, является ситуация на Украине, подчеркнул Мартынов.

"Мы знаем, что Китай выдвинул план по мирному урегулированию ситуации на Украине - безусловно он будет обсуждаться. Я обращу внимание на то, что недавно Китай посещал президент Белоруссии Александр Лукашенко. И, конечно, в рамках этого визита, в том числе встреч на высшем уровне, проговаривались не только вопросы двустороннего сотрудничества Белоруссии и Китая, но и вопросы, касающиеся взаимодействия Пекина с Союзным государством (Россия-Белоруссия).

Официальных подтверждений этому не было, но мы прекрасно понимаем, что накануне визита в Китай Лукашенко имел подробные консультации с президентом РФ Владимиром Путиным. И это, в том числе, была своего рода подготовка к визиту председателя Си Цзиньпина в Россию", — заключил политолог.

Ранее Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщило о планах Си Цзиньпина посетить Москву на следующей неделе. По данным агентства, китайский лидер рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что официально о поездке китайского лидера в Россию объявят синхронно по готовности сторон.

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