Политолог оценил предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию

"Мы знаем, что Китай выдвинул план по мирному урегулированию ситуации на Украине - безусловно он будет обсуждаться. Я обращу внимание на то, что недавно Китай посещал президент Белоруссии Александр Лукашенко. И, конечно, в рамках этого визита, в том числе встреч на высшем уровне, проговаривались не только вопросы двустороннего сотрудничества Белоруссии и Китая, но и вопросы, касающиеся взаимодействия Пекина с Союзным государством (Россия-Белоруссия).



Официальных подтверждений этому не было, но мы прекрасно понимаем, что накануне визита в Китай Лукашенко имел подробные консультации с президентом РФ Владимиром Путиным. И это, в том числе, была своего рода подготовка к визиту председателя Си Цзиньпина в Россию", — заключил политолог.