В Кремле ответили на вопрос о визите Си Цзиньпина в Москву на следующей неделе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном визите лидера Китая Си Цзиньпина в Москву на следующей неделе. Слова представителя Кремля передает РИА Новости.

«Пока нам нечего сообщить по этой теме. Все визиты к нам зарубежных гостей анонсируются своевременно», — высказался Песков. Он уточнил, что о поездке китайского лидера объявят синхронно по готовности сторон.