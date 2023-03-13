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20 часов назад

В Кремле ответили на вопрос о визите Си Цзиньпина в Москву на следующей неделе

Lenta.ruиещё 4

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном визите лидера Китая Си Цзиньпина в Москву на следующей неделе. Слова представителя Кремля передает РИА Новости.

В Кремле ответили на вопрос о визите Си Цзиньпина в Москву на следующей неделе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Пока нам нечего сообщить по этой теме. Все визиты к нам зарубежных гостей анонсируются своевременно», — высказался Песков. Он уточнил, что о поездке китайского лидера объявят синхронно по готовности сторон.

О планах Си Цзиньпина посетить Россию на следующей неделе писало Reuters. Агентство уточняло, что глава китайского государства планирует встретиться с Путиным. При этом российские власти отказались комментировать этот вопрос.

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