Стало известно о скором визите Си Цзиньпина в Москву

Визит председателя КНР Си Цзиньпин в Москву запланирован на следующую неделю. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

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По данным агентства, китайский лидер рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Другой информации пока нет.

30 декабря российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры по закрытой видео-конференц-связи. Путин заявил, что сотрудничество в военно-технической сфере занимает особое место в отношениях России и Китая и будет продолжено для обеспечения безопасности обеих стран. В ходе переговоров российский президент пригласил Си Цзиньпина в Москву.

Также глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что отношения двух сторон не направлены против третьих стран, но и не поддаются давлению государств. Кроме того, Ван И сообщил о готовности Пекина укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой в интересах обеих стран и всего мира.