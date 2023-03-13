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1 час назад

Reuters: Си Цзиньпин посетит Москву на следующей неделе

Лера Букина

Визит председателя КНР Си Цзиньпин в Москву запланирован на следующую неделю. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Стало известно о скором визите Си Цзиньпина в Москву
Фото: ТАССТАСС

По данным агентства, китайский лидер рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Другой информации пока нет.

30 декабря российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры по закрытой видео-конференц-связи. Путин заявил, что сотрудничество в военно-технической сфере занимает особое место в отношениях России и Китая и будет продолжено для обеспечения безопасности обеих стран. В ходе переговоров российский президент пригласил Си Цзиньпина в Москву.

Лидер Китая назвал Путина самым близким другом

Также глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что отношения двух сторон не направлены против третьих стран, но и не поддаются давлению государств. Кроме того, Ван И сообщил о готовности Пекина укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой в интересах обеих стран и всего мира.

В сентябре состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

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