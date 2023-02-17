Министерство торговли США рассчитывает, что введенные против России санкции и меры экспортного контроля дадут результат с течением времени, признавая при этом, что мгновенного эффекта от них ожидать не стоит. Об этом заявил в четверг в интервью агентству Reuters заместитель министра торговли США по промышленности и безопасности Алан Эстевез.

"Это не работает как гильотина", - заявил он.

При этом, говоря об оборонной сфере, американский чиновник выразил мнение, что Москва в долгосрочной перспективе не сможет получить все необходимые ей материалы, даже если будет обходить западные санкции и ограничения.

"Способы уклонения [от санкций] не дадут необходимого по масштабу результата, чтобы со временем восстановить свои вооруженные силы", - считает он.

Представитель Минторга США утверждал также, что, по данным его ведомства, импорт в Россию микрочипов сократился почти на 70%, а более крупные товары еще сложнее ввезти в РФ в обход введенных США и союзниками ограничений. По его словам, Вашингтон рассчитывает, что с течением времени военный потенциал РФ будет снижаться из-за трудностей, к которым приведут западные санкции, в то время как потенциал Украины - расти за счет западной военной помощи.

Евросоюз не смог включить в 10-й пакет санкций против России ограничения на экспорт российского ядерного топлива и алмазов объемом почти €2 млрд в год, стремясь успеть ввести его в действие к 24 февраля - годовщине начала СВО на Украине. Об этом сообщил ТАСС в пятницу дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе.

По его словам, эти меры "могли бы стать основными" в этом пакете и являются фактически последними вариантами введения ограничений против российского экспорта. Однако они были исключены из финального проекта санкционного решения из-за возражений некоторых стран ЕС и отсутствия времени для поиска компромисса.

Ранее газета Politico сообщила, что против запретов на сотрудничество с Россией в ядерной сфере выступают несколько государств ЕС во главе с Венгрией и Францией. Ограничения на экспорт алмазов блокирует Бельгия, о чем неоднократно заявлял премьер-министр Александер Де Кроо. Королевство опасается потерять исторический алмазный бизнес Антверпена, не нанеся никакого ущерба России, поскольку ее экспорт алмазов просто переориентируется на Индию и ОАЭ.

ТАСС собрал всю информацию, которая известна о проекте 10-го пакета санкций ЕС на текущий момент.

Ограничения европейского импорта РФ

15 февраля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель назвали основные параметры 10-го пакета санкций.

Евросоюз намерен запретить продажу в Россию промышленных и высокотехнологичных товаров на €11 млрд, в частности "таких, которые не могут быть поставлены из Китая", включая авиационные двигатели и их компоненты, тяжелую строительную технику и запчасти, системы связи.

47 видов электронных компонентов

По словам главы ЕК, Евросоюз включит 47 видов электронных компонентов в новый пакет санкций против России.

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"Мы продолжим запрещать экспорт в Россию товаров двойного назначения и высокотехнологичной продукции. Мы предлагаем запретить 47 видов электронных компонентов, которые могут быть использованы в российских системах вооружений, включая ракеты, беспилотники, вертолеты. А также компоненты на основе редкоземельных элементов, используемых для тепловизоров", - сказала фон дер Ляйен.

100 человек и компаний в черный список

В свою очередь Боррель сообщил, что в черный список войдут около 100 человек и компаний.

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"Я предлагаю Совету ЕС список из почти 100 человек и компаний", - сказал он, отметив, что речь идет о политиках, военных и журналистах.

Еще три банка?

Как сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на источники, Еврокомиссия предложила странам Евросоюза отключить от международной межбанковской системы SWIFT Альфа-банк, Росбанк и банк "Тинькофф" в рамках 10-го пакета антироссийских санкций.

Как уточняет Reuters, всего в предлагаемый ЕК новый санкционный список попали четыре российских финансовых организации. Кроме того, сообщество может ужесточить ограничения на создание физическими и юридическими лицами ЕС совместных предприятий с Россией, а также на присутствие граждан РФ в составе руководства европейских компаний.

Агентство Bloomberg сообщило, что четвертой финансовой структурой может стать Фонд национального благосостояния РФ.

Товары двойного назначения

Брюссельский портал EUobserver со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы сообщил, что ЕС намерен запретить экспорт высокотехнологичных товаров, которые "могут использоваться для систем вооружений". По данным портала, речь идет об электронике, лазерах, радиооборудовании, программном обеспечении, авиационном электронном оборудовании, морских камерах и редкоземельных минералах.

Кроме того, предлагается ввести запрет на поставки в Россию "водометов для подавления протестов", электроразрядного оружия, "которое охватывает большую площадь и может поражать электрическим током множество людей", а также стационарного оборудования для распыления слезоточивого газа и других нелетальных веществ, используемых полицией.

Включение этой спецтехники в список вызывает серьезные вопросы у многих брюссельских экспертов, поскольку поставки в Россию техники, "применяемой для подавления внутренних беспорядков", запрещены ЕС с 2014 года. Таким образом, речь может идти о попытке Еврокомиссии искусственно раздуть санкционный список за счет уже подсанкционных товаров.

Санкции на сантехнику

Тот же EUobserver сообщил, что ЕС в рамках нового пакета санкций может запретить экспорт в Россию "биде, чаш унитазов, смывных бочков и подобных сантехнических товаров". Предлагается также ввести запрет на экспорт в Россию пеньковой пряжи, светодиодов, вилочных погрузчиков, машин для сортировки писем, дымовых труб, кирпичей, шин и перьев для ручек.

Санкции против иранских структур

Как сообщили фон дер Ляйен и Боррель, ЕС намерен также ввести санкции в отношении организаций Ирана, которые, по мнению сообщества, поддерживают Россию на Украине. Позже американский портал Axios со ссылкой на европейские источники писал, что Евросоюз намерен ввести санкции в отношении нескольких связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) структур, якобы причастных к поставкам беспилотников России, а также против российского концерна "Моринформсистема - Агат".

Согласно публикации, рестрикции, в частности, затронут ВВС КСИР, а также одну из его структур, занятую, по мнению Брюсселя, в разработке дронов. Кроме того, в санкционный список могут попасть четыре иранских компании, в том числе Shahed Aviation Industries и Qods Aviation Industries, которые производят беспилотные летательные аппараты.

Процедура

В настоящее время санкционный проект проходит утверждение странами ЕС в Комитете постоянных представителей. Как только решение будет достигнуто, оно будет без дополнительной дискуссии завизировано министрами иностранных дел ЕС по удаленной процедуре - путем обмена электронными письмами. Санкции будут введены в действие после публикации в "Официальном журнале ЕС", которая должна произойти 24 февраля.

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в интервью «Ленте.ру» заявил, что Москва не оставит без внимания 10-й пакет санкций Евросоюза.

В то же время Логвинов подчеркнул разность целей ЕС и России в применении санкций. По его словам, европейские лидеры стремятся ухудшить социально-экономическое положение Российской Федерации, однако Москва такой задачи не ставит по отношению к западным странам.

Комментируя ситуацию с замороженными активами, Логвинов указал, что эти средства защищены от любых исполнительных мер, потому не могут быть переданы Украине. Однако ЕС, как указал и.о. постпреда, пытается незаконно изъять имущество россиян за рубежом.

Постпредство РФ при ЕС

«Безусловно, Россия при необходимости отреагирует, без ответа подобные действия не останутся», — добавил дипломат.

Накануне Bloomberg написало, что дипломаты ЕС 22 февраля обсудят новые санкции против России.

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что степень воздействия западных санкций на Россию будет усиливаться позже, сообщает ТАСС.

Таким образом она прокомментировала вопрос, почему, несмотря на западные рестрикции, Россия не прекратила проведение специальной военной операции на Украине, а прогноз МВФ с падения российской экономики на 2,3% изменился на рост в 0,3%.

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«Все это оказывает влияние [на РФ] сейчас, но с течением времени их степень воздействия будет больше», — заявила Нуланд.

Она утверждает, что российское правительство якобы лишает поддержки сферу образования и инфраструктуры, направляя все средства в оборонный бюджет.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2022 году с Россией не произошло ничего из того, что ей предрекал противник. Об этом сообщает ТАСС.

Президент отметил, что за это стоит благодарить граждан России, их собранность и готовность к вызовам, работе в сложных условиях, «и не в последнюю очередь это результат работы правительства».

На совещании с правительством Путин подчеркнул, что дополнительные 200 миллиардов рублей ненефтегазовых доходов позволяют России решать необходимые вопросы.

Также президент заявил, что Россия должна продолжить суверенное развитие вопреки внешнему давлению.

Ранее Путин заявил, что расчет Запада на разрушение российской экономики не оправдался.

Он отмечал, что на Западе планировали «смять» экономику РФ через грабеж валютных резервов страны, обвалить рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию.