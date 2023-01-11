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10 минут назад

Путин: с Россией не произошло ничего, что предрекал противник

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2022 году с Россией не произошло ничего из того, что ей предрекал противник. Об этом сообщает ТАСС.

Путин: с Россией не произошло ничего, что предрекал противник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент отметил, что за это стоит благодарить граждан России, их собранность и готовность к вызовам, работе в сложных условиях, «и не в последнюю очередь это результат работы правительства».

Путин заявил о движении России к полному суверенитету

На совещании с правительством Путин подчеркнул, что дополнительные 200 миллиардов рублей ненефтегазовых доходов позволяют России решать необходимые вопросы.

Также президент заявил, что Россия должна продолжить суверенное развитие вопреки внешнему давлению.

Ранее Путин заявил, что расчет Запада на разрушение российской экономики не оправдался.

Он отмечал, что на Западе планировали «смять» экономику РФ через грабеж валютных резервов страны, обвалить рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию.

Путин добавил, что ВВП России по итогам года снизится на 2,5 процента, но это «не тот крах в 20 процентов», который прогнозировали западные эксперты.

Политика,Владимир Путин,
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