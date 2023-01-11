Путин: с Россией не произошло ничего, что предрекал противник

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2022 году с Россией не произошло ничего из того, что ей предрекал противник. Об этом сообщает ТАСС.

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Президент отметил, что за это стоит благодарить граждан России, их собранность и готовность к вызовам, работе в сложных условиях, «и не в последнюю очередь это результат работы правительства».

На совещании с правительством Путин подчеркнул, что дополнительные 200 миллиардов рублей ненефтегазовых доходов позволяют России решать необходимые вопросы.

Также президент заявил, что Россия должна продолжить суверенное развитие вопреки внешнему давлению.

Ранее Путин заявил, что расчет Запада на разрушение российской экономики не оправдался.

Он отмечал, что на Западе планировали «смять» экономику РФ через грабеж валютных резервов страны, обвалить рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию.