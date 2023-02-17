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10 минут назад

В Минторге США выразили надежду, что санкции против РФ дадут эффект с о временем

ТАСС

Министерство торговли США рассчитывает, что введенные против России санкции и меры экспортного контроля дадут результат с течением времени, признавая при этом, что мгновенного эффекта от них ожидать не стоит. Об этом заявил в четверг в интервью агентству Reuters заместитель министра торговли США по промышленности и безопасности Алан Эстевез.

В США выразили понадеялись, что санкции против РФ дадут эффект с о временем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это не работает как гильотина", - заявил он. При этом, говоря об оборонной сфере, американский чиновник выразил мнение, что Москва в долгосрочной перспективе не сможет получить все необходимые ей материалы, даже если будет обходить западные санкции и ограничения. "Способы уклонения [от санкций] не дадут необходимого по масштабу результата, чтобы со временем восстановить свои вооруженные силы", - считает он.

Представитель Минторга США утверждал также, что, по данным его ведомства, импорт в Россию микрочипов сократился почти на 70%, а более крупные товары еще сложнее ввезти в РФ в обход введенных США и союзниками ограничений. По его словам, Вашингтон рассчитывает, что с течением времени военный потенциал РФ будет снижаться из-за трудностей, к которым приведут западные санкции, в то время как потенциал Украины - расти за счет западной военной помощи.

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