В Кремле отреагировали на новые заявление Байдена про угрозы для США

Соединенные Штаты Америки сохраняют свой настрой в отношении России и констатируют политическую волю расширять вовлеченность в конфликт между РФ и Украиной, отметил в четверг в общении с представителями СМИ пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Для нас, конечно, важно, что США сохраняют свой враждебный настрой в отношении нашей страны, США воспринимают нас как противника, США констатируют свою политическую волю далее расширять свою вовлеченность в конфликт между Россией и Украиной, и США каждый раз <...> [отказываются] изъявлять готовность признавать законные озабоченности Российской Федерации. <...> Они, наоборот, провоцируют дальнейшую эскалацию", - обрисовал ситуацию представитель Кремля.

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Президент США Джо Байден выступил во вторник перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса с ежегодным посланием "О положении страны". Он утверждал, что проведение Россией специальной военной операции на Украине стало "испытанием на века" для Вашингтона и всего мирового сообщества. Американский лидер заверил, что политические силы его страны сохраняют единство в вопросе о поддержке Киева. При этом в нынешнем обращении Байдена КНР фигурировала чаще, чем в прошлогоднем.

"Справедливости ради надо отметить, что и в концептуальных, стратегических разных доктринальных документах это уже не первая расстановка приоритетов таким образом. Это уже не первый год происходит, и не только Байден, но и другие представители высшего руководства США именно так расставляли приоритеты", - ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать "постановку Байденом на первое место среди внешнеполитических вызовов Китай и то, что украинский конфликт для него больше не является приоритетом".

Президент США Джо Байден выступил во вторник перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса с ежегодным посланием "О положении страны". Он утверждал, что проведение Россией специальной военной операции (СВО) на Украине стало "испытанием на века" для Вашингтона и всего мирового сообщества. Американский лидер заверил, что политические силы его страны сохраняют единство в вопросе о поддержке Киева.

ТАСС собрал основные тезисы речи главы Белого дома.

О спецоперации РФ

По версии Байдена, начало СВО "стало испытанием на века - испытанием для Америки, испытанием для мира". Он полагает, что "инфляция стала мировой проблемой, поскольку пандемия [коронавируса] нарушила цепочки поставок", а также из-за того, что СВО "нарушила поставки энергоносителей и продовольствия".

На взгляд президента, Вашингтон за последний год в плане поддержки Киева продемонстрировал готовность "отстаивать самые основные принципы", "отстаивать суверенитет".

"Мы вели [за собой]. Мы объединили НАТО и создали глобальную коалицию. <...> Мы были вместе с украинским народом", - полагает он.

"Мы будем поддерживать вас так долго, как это потребуется", - заявил Байден, говоря об украинских властях.

По его версии, "Америка объединена в поддержке" Украины. На выступление президента в Конгрессе Белый дом уже второй год подряд приглашает украинского посла в США Оксану Маркарову.

В нынешнем обращении Байден ни разу не произнес слово "Россия", хотя в речи трижды упомянул фамилию российского лидера Владимира Путина (в заранее заготовленном тексте она встречалась четырежды).

В прошлогоднем выступлении "О положении страны" Байден утверждал, что вследствие западных санкций "российская экономика шатается". Он говорил, что США "вместе с союзниками вводят мощные экономические санкции", "отрезают крупнейшие российские банки от международной финансовой системы", якобы "лишая Центробанк РФ возможности защитить рубль".

"Мы отрезаем доступ России к технологиям, что послужит истощению ее экономических возможностей и на годы вперед ослабит ее вооруженные силы", - изложил тогда свою версию развития событий президент США.

О Китае

Байден заявил, что Вашингтон настроен на работу с Пекином "там, где это будет способствовать продвижению интересов США и мира в целом". При этом он выразил мнение, что его страна "находится сегодня в наиболее сильной позиции для соперничества с Китаем или с кем угодно другим в мире".

"Я не собираюсь извиняться за то, что мы вкладываем средства, чтобы сделать Америку сильной", - отметил президент.

По его словам, победа над КНР в конкурентной борьбе сплотит Соединенные Штаты, которые сталкиваются "с серьезными вызовами по всему миру".

Байден подчеркнул, что Вашингтон будет действовать для защиты США в тех случаях, когда шаги КНР угрожают американскому суверенитету.

"Не сомневайтесь, что если Китай будет угрожать нашему суверенитету, то мы будем действовать ради защиты своей страны, что мы и дали понять на прошлой неделе", - заявил он.

На минувшей неделе власти США зафиксировали над континентальной частью страны китайский аэростат, а 4 февраля американские ВС сбили его в пределах национального воздушного пространства. Как утверждал Пентагон, при помощи воздушного шара велся "сбор важной информации".

В нынешнем обращении Байдена КНР фигурировала чаще, чем в прошлогоднем. Так, год назад слово "Китай" прозвучало в речи всего трижды. В каждом случае речь шла об экономической конкуренции между Соединенными Штатами и КНР. В этом же контексте Байден тогда один раз упомянул председателя КНР Си Цзиньпина. "Как я сказал Си Цзиньпину, "ставить против американцев всегда невыгодно", - говорил глава Белого дома. В этом году он произнес слово "Китай" по меньшей мере пять раз. Кроме того, глава вашингтонской администрации дважды упомянул лидера КНР. В частности, он заявил, что неоднократно в беседах с Си Цзиньпином указывал на стремление Вашингтона "к конкуренции, а не к конфликту" с Пекином.

Президент США Джо Байден рассказал в интервью PBS, что пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину потерей западных инвестиций в случае поддержки России на Украине.

«Я звонил ему летом, чтобы сказать <…> посмотрите, что произошло с Россией. Шестьсот американских корпораций вышли из России, от McDonald's до Exxon», — сказал Байден.

Он добавил, что, несмотря на ожидания поддержки Китаем российской спецоперации, этого не произошло.

Президент США Джо Байден нарушил нормы дипломатического этикета после его заявлений о лидере китайской народной республики Си Цзиньпине. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, передает ТАСС

МИД КНР

«Такие высказывания американской стороны крайне безответственны, они также нарушают базовые нормы дипломатического этикета», — сказала она.

Представитель внешнеполитического ведомства КНР выразила «серьезное недовольство» словами Байдена и заявила «решительный протест».

Выступления президента США Джо Байдена напоминают речи советского лидера Леонида Брежнева на съездах КПСС, заявил в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев. По его словам, заявления главы Белого дома о защите демократий и их противостоянии «автократиям» мало отличаются от советских угроз «мировому империализму».

Общее впечатление от доклада президента США Джо Байдена конгрессу «О положении дел в стране» — советизация сознания американского руководства продолжается: выступления все больше напоминают доклады позднего Брежнева на съездах КПСС, — написал Косачев.

Он также отметил, что Байден во многом повторяет ошибку советского руководства, утверждая, что сила США не в примере их мощи, а в мощи их примера. При этом Америка собирается наращивать свою военную силу, одновременно подчиняя интересы союзников НАТО интересам Вашингтона. Поэтому мир должен быть объективно заинтересован в демократизации и «десоветизации» Запада, считает Косачев.

Президент США в ежегодном послании конгрессу заявил, что готов одновременно и к конкуренции, и к сотрудничеству с этой страной. «Если Китай угрожает нашему суверенитету, мы будем действовать, чтобы защитить нашу страну. И мы это сделали», — сказал он, имея в виду сбитый китайский аэростат. Конфликт на Украине он тоже упомянул, но коротко, назвав его «испытанием на века» для Америки и всего мира, пообещав продолжать поддержку Украины столько, сколько нужно. Россия как страна при этом не была упомянута ни разу. На какие еще нюансы можно обратить внимание?

Нынешнее ежегодное послание имело все признаки подготовки действующего президента к новой избирательной кампании в борьбе за второй срок. Со времен Линдона Джонсона в 1968 году ни один хозяин Белого дома от этого не отказывался. Поэтому традиционно главный акцент делается в таком документе на внутренних проблемах и путях их решения. Тем более что один из основных законов американской политики гласит, что американцы беспокоятся на темы внешней политики только тогда, когда американские солдаты начинают погибать за границей.

Поэтому Байден хвалился рекордно низкой за полвека безработицей — 3,4%, снижением — по сравнению с пиком прошлым летом — инфляции и цен на энергоносители. Он призвал принять новый закон для стимулирования экономики. Затронул и такие любимые темы демократов, как реформа полиции и ужесточение контроля над оружием. Предложил и такую популистскую новеллу, как запрет на законодательном уровне всевозможных «мусорных сборов» — дополнительных поборов, а по сути — косвенных налогов, которые придумывают все кому не лень: банковские сборы, курортные, отдельная плата за места в самолетах и так далее. Не мог он не затронуть и проблему наркомании. Это и опиатная зависимость, которая стала настоящим бичом нации, от которой страдают миллионы американцев из-за того, что врачи выписывают обезболивающие когда надо и когда не надо. Это и рост количества смертей от передозировки наркотиков. Около 100 тысяч американцев ежегодно погибают от этого, в основном от фентанила, который массово поступает из Мексики, но также и из Китая. Последняя проблема должна была стать одной из важных тем переговоров в ходе визита госсекретаря Блинкена в Пекин, который был сорван из-за инцидента с воздушным шаром. И вот когда Байден уже под конец своей речи добрался до внешней политики, то это стало поводом для того, чтобы, по сути, обозначить именно Китай в качестве главного внешнеполитического противника США. Формула, согласно которой Америка, мол, готова и к сотрудничеству, не должна вводить в заблуждение. В свое время она и применительно к России Вашингтоном употреблялась. Это такой риторический переходный период. На сей раз Россия вообще не была упомянута ни разу, а российский президент упомянут лишь в контексте упоминания о конфликте на Украине, хотя в прошлогоднем послании Байден упомянул Владимира Путина 30 раз. Для сравнения: нынешнего лидера Китая Си Цзиньпина Байден упомянул в нынешней речи семь раз. Касательно конфликта на Украине президент США не сказал ничего нового. Не дал ни намеком понять, как именно Вашингтон хотел бы видеть его окончание, на каких условиях. Он ни развеял, ни подтвердил в том числе периодически появляющиеся слухи о том, что, мол, одним из вариантов мог бы стать размен территорий на мир. Или что конфликт мог бы быть заморожен по типу раздела Кореи на Северную и Южную.

Применительно к Украине вообще ни разу, кажется, не было произнесено слово «мир». Куда важнее для нынешней администрации то, что там, на полях сражений, мол, идет противостояние демократии и автократий, под одной из которых подразумевается Россия, а вторая, разумеется, Китай. В официальном заявлении МИД КНР уже отозвался на конфронтационные высказывания Байдена, отметив, что Китай не боится конкурировать с США, но он «против того, чтобы определять все китайско-американские отношения именно с точки зрения конкуренции». В конце пассажа, посвященного Китаю, американский президент, который вообще бывает не сдержан в выражениях по отношению к политическим оппонентам и даже партнерам, стремясь подтвердить тезис о том, что демократии во всем мире наступают, тогда как автократии, наоборот, отступают, буквально воскликнул: «Назовите мне хоть кого-то из мировых лидеров, кто хотел бы сейчас поменяться местами с Си Цзиньпином. Назовите мне хоть одного!»