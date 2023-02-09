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15 часов назад

МИД Китая назвал слова Байдена о Си Цзиньпине безответственным нарушением норм этикета

Газета.Ruиещё 7

Президент США Джо Байден нарушил нормы дипломатического этикета после его заявлений о лидере китайской народной республики Си Цзиньпине. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, передает ТАСС "Такие высказывания американской стороны крайне безответственны, они также нарушают базовые нормы дипломатического этикета", - сказала она. Представитель внешнеполитического ведомства КНР выразила "серьезное недовольство" словами Байдена и заявила "решительный протест". Президент США Джо Байден рассказал в интервью PBS, что пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину потерей западных инвестиций в случае поддержки России на Украине. Байден также заявил, что у Си Цзиньпина "огромные проблемы". "У него также большой потенциал. Но пока в экономике у него дела идут не слишком хорошо", - сказал американский лидер.

МИД Китая назвал слова Байдена о Си Цзиньпине безответственным нарушением норм этикета
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Мао Нин,Джозеф Байден,Цзиньпин Си,
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