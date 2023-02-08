Косачев заявил о советизации сознания Байдена

Выступления президента США Джо Байдена напоминают речи советского лидера Леонида Брежнева на съездах КПСС, заявил в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев. По его словам, заявления главы Белого дома о защите демократий и их противостоянии «автократиям» мало отличаются от советских угроз «мировому империализму».

Общее впечатление от доклада президента США Джо Байдена конгрессу «О положении дел в стране» — советизация сознания американского руководства продолжается: выступления все больше напоминают доклады позднего Брежнева на съездах КПСС, — написал Косачев.

Он также отметил, что Байден во многом повторяет ошибку советского руководства, утверждая, что сила США не в примере их мощи, а в мощи их примера. При этом Америка собирается наращивать свою военную силу, одновременно подчиняя интересы союзников НАТО интересам Вашингтона. Поэтому мир должен быть объективно заинтересован в демократизации и «десоветизации» Запада, считает Косачев.