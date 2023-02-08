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1 час назад

Косачев заявил о советизации сознания Байдена

News.ru

Выступления президента США Джо Байдена напоминают речи советского лидера Леонида Брежнева на съездах КПСС, заявил в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев. По его словам, заявления главы Белого дома о защите демократий и их противостоянии «автократиям» мало отличаются от советских угроз «мировому империализму».

Косачев заявил о советизации сознания Байдена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Общее впечатление от доклада президента США Джо Байдена конгрессу «О положении дел в стране» — советизация сознания американского руководства продолжается: выступления все больше напоминают доклады позднего Брежнева на съездах КПСС, — написал Косачев.

Он также отметил, что Байден во многом повторяет ошибку советского руководства, утверждая, что сила США не в примере их мощи, а в мощи их примера. При этом Америка собирается наращивать свою военную силу, одновременно подчиняя интересы союзников НАТО интересам Вашингтона. Поэтому мир должен быть объективно заинтересован в демократизации и «десоветизации» Запада, считает Косачев.

Ранее сообщалось, что в ежегодном послании Конгрессу американский лидер четыре раза упомянул российского коллегу Владимира Путина, при этом Россия или Российская Федерация в речи не упоминается. Обращение к конгрессу Байден начал с заверений, что США едины в поддержке Украины. Он подчеркнул, что Вашингтон готов продолжать поддерживать Киев столько, сколько это будет необходимо. Украинский конфликт он назвал «испытанием на века» как непосредственно для США, так и для всего мира.

Политика,Константин Косачев,Леонид Брежнев,Джозеф Байден,Владимир Путин,КПСС,НАТО,Совет Федерации,
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