Песков ответил на вопрос о новогоднем перемирии с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, рассматривают ли в Кремле рождественское или новогоднее перемирие и поддержат ли там такую инициативу. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Пескова, власти России не рассматривают возможность объявления рождественского или новогоднего перемирия.
«Нет, никаких предложений ни от кого не поступало, такой темы нет на повестке дня», – сказал он.
Подобный вопрос Пескову поступил на фоне того, что ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал к выводу военных сил России с Украины на Рождество.
«Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно-признанной территории Украины», – сказал он.