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6 минут назад

Песков ответил на вопрос о новогоднем перемирии с Украиной

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, рассматривают ли в Кремле рождественское или новогоднее перемирие и поддержат ли там такую инициативу. Об этом сообщает ТАСС.

Песков ответил на вопрос о новогоднем перемирии с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Пескова, власти России не рассматривают возможность объявления рождественского или новогоднего перемирия.

«Нет, никаких предложений ни от кого не поступало, такой темы нет на повестке дня», – сказал он.

Подобный вопрос Пескову поступил на фоне того, что ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал к выводу военных сил России с Украины на Рождество.

«Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно-признанной территории Украины», – сказал он.

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,
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