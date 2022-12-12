Зеленский призвал к выводу ВС РФ с Украины на Рождество

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к лидерам стран G7 ("Группа семи", "Большая семерка") призвал к выводу ВС РФ с украинской территории на Рождество. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

В своем обращении Зеленский заявил, что предлагает Москве осуществить "конкретный содержательный шаг к дипломатическому урегулированию" в связи с приближающимися праздниками - Новым годом и Рождеством по григорианскому и юлианскому календарям.

"Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно-признанной территории Украины", - сказал Зеленский.

По его словам, вывод войск обеспечит "надежное прекращение боевых действий". Украинский лидер выразил надежду на то, что страны G7 поддержат этот призыв.

"Ибо это глобальный интерес. И это часть нашей формулы мира", - добавил Зеленский.

В ноябре Владимир Зеленский представил на саммите G20 свой вариант урегулирования конфликта на Украине. Он назвал десять условий, необходимых для достижения мира, среди которых было выведение российских войск и прекращение боевых действий.