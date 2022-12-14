ЕП вручил премию Сахарова «украинскому народу»

Европарламент вручил премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова за 2022 год украинским представителям. Об этом пишет ТАСС.
В этом году на премию также претендовали Джулиан Ассанж и колумбийская «Комиссия правды». По словам спикера Европарламента Роберты Метсолы, премия присуждена «украинскому народу, представленному его президентом, избранными лидерами и гражданским обществом».
Гостям церемонии показали документальный фильм, посвященный конфликту на Украине и видеообращение президента страны Владимира Зеленского.
Напомним, премия «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова была учреждена Европейским парламентом в 1988 году. Она названа в честь советского физика, одного из лидеров правозащитного движения в СССР, лауреата Нобелевской премии мира (1975) Андрея Сахарова (1921-1989). Вместе с дипломом вручается чек на 50 тыс. евро. В 2021 году премию присудили Алексею Навальному.