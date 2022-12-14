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43 минуты назад

ЕП вручил премию Сахарова «украинскому народу»

Елена Прошина

Европарламент вручил премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова за 2022 год украинским представителям. Об этом пишет ТАСС.

ЕП вручил премию Сахарова «украинскому народу»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В этом году на премию также претендовали Джулиан Ассанж и колумбийская «Комиссия правды». По словам спикера Европарламента Роберты Метсолы, премия присуждена «украинскому народу, представленному его президентом, избранными лидерами и гражданским обществом».

Гостям церемонии показали документальный фильм, посвященный конфликту на Украине и видеообращение президента страны Владимира Зеленского.

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Напомним, премия «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова была учреждена Европейским парламентом в 1988 году. Она названа в честь советского физика, одного из лидеров правозащитного движения в СССР, лауреата Нобелевской премии мира (1975) Андрея Сахарова (1921-1989). Вместе с дипломом вручается чек на 50 тыс. евро. В 2021 году премию присудили Алексею Навальному.

В мире,Андрей Сахаров,Владимир Зеленский,Алексей Навальный,Джулиан Ассанж,Европарламент,
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