ЕП вручил премию Сахарова «украинскому народу»

Европарламент вручил премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова за 2022 год украинским представителям. Об этом пишет ТАСС.

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В этом году на премию также претендовали Джулиан Ассанж и колумбийская «Комиссия правды». По словам спикера Европарламента Роберты Метсолы, премия присуждена «украинскому народу, представленному его президентом, избранными лидерами и гражданским обществом».

Гостям церемонии показали документальный фильм, посвященный конфликту на Украине и видеообращение президента страны Владимира Зеленского.