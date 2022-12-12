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9 минут назад

Орбан высмеял коррупционный скандал в Европарламенте

Елена Прошина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на задержание вице-председателя Европарламента по делу о коррупции. В своём Twitter министр опубликовал мем о прошедших событиях.

Орбан высмеял коррупционный скандал в Европарламенте
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На выложенной Орбаном изображении находятся несколько смеющихся людей и надпись: «А потом они сказали, что Европарламент всерьез озабочен коррупцией в Венгрии».

Такая реакция министра связана с тем, что ранее заместителя председателя Европарламента Еву Кайли и еще трех человек арестовали по делу о коррупции, связанному с Чемпионатом мира по футболу-2022 в Катаре. Всех задержанных обвиняют в том, что за крупную взятку от правительства Катара они пытались способствовать улучшению имиджа страны-хозяйки соревнований. Также сообщается, что в результате обыска в доме Кайли были якобы обнаружены «мешки с деньгами».

В мире,Виктор Орбан,Европарламент,
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