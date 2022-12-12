Орбан высмеял коррупционный скандал в Европарламенте

Такая реакция министра связана с тем, что ранее заместителя председателя Европарламента Еву Кайли и еще трех человек арестовали по делу о коррупции, связанному с Чемпионатом мира по футболу-2022 в Катаре. Всех задержанных обвиняют в том, что за крупную взятку от правительства Катара они пытались способствовать улучшению имиджа страны-хозяйки соревнований. Также сообщается, что в результате обыска в доме Кайли были якобы обнаружены «мешки с деньгами».