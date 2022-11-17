В Кремле оценили реакцию Байдена на бицепсы российского оператора

«Очень хорошая зарисовка, хороший эпизод, который с положительной стороны характеризует и оператора, и Первый канал, и Россию, и самого Байдена, который обратил на это внимание», — сказал он.

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден оценил телосложение оператора Первого канала Юрия Шолмова, снимавшего репортаж на полях саммита «Большой двадцатки» на Бали. Американский лидер отметил, что бицепсы россиянина больше, чем его голова, а потом потрогал их. Его не смутило то, что перед ним оказался россиянин. Все это действо сам Шолмов заснял на камеру.

Они больше, чем моя голова, посмотрите! (трогает бицепсы. — NEWS.ru). Вот это парень! Мы с ними из одной команды? Да мне все равно, откуда он! Ну и бицепсы у него. Мы такие называем пушками, — сказал Байден.

Президент Франции Эммануэль Макрон также оценил мускулатуру российского оператора, отметив, что тот хорошо тренируется. Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что если бы в Елисейский дворец пускали съемочную службу RT, «наши ребята ему и не такое показали бы». На что конкретно намекнула Захарова, неизвестно.

В ноябре Джо Байдену исполнится 80 лет, он стал самым пожилым главой государства за всю историю. К концу нынешнего президентского срока ему будет 82 года, а к окончанию гипотетического второго президентства — 86 лет.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планирует поздравлять Байдена с 80-летием. По его словам, Путин также не получал от американского лидера поздравления с 70-летием 7 октября.

Оператор Первого канала Юрий Шолмов прокомментировал встречу с американским президентом Джо Байденом, который не смог сдержать своего восхищения при виде его бицепсов. По словам мужчины, он опешил от комплимента, однако не стал скрывать, что внимание главы США ему было приятно.

Накануне в соцсетях распространилось видео, на котором президенты США и Франции во время саммита "Большой двадцатки" чуть ли не щупают бицепсы российского телеоператора и восхищенно комментируют увиденное. Когда Байдену сообщили, что оператор из России, он ответил, что ему все равно.

"Ну и бицепсы у него! Мы такие называем пушками", - сказал президент.

Соцсети

"Я, конечно, опешил, - цитирует Шолмова ТАСС. - Когда Байден показал на меня, сказал фразу про руки, я сначала вообще не понял, к кому он обращается, протягивает руку, а я не понимаю, что делать - здороваться, но у меня камера в руке".

Телеоператор поблагодарил Байдена и продолжил работу.