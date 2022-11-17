Российский оператор рассказал о реакции на желание Байдена потрогать его руки

Оператор Первого канала Юрий Шолмов прокомментировал встречу с американским президентом Джо Байденом, который не смог сдержать своего восхищения при виде его бицепсов. По словам мужчины, он опешил от комплимента, однако не стал скрывать, что внимание главы США ему было приятно.
Накануне в соцсетях распространилось видео, на котором президенты США и Франции во время саммита "Большой двадцатки" чуть ли не щупают бицепсы российского телеоператора и восхищенно комментируют увиденное. Когда Байдену сообщили, что оператор из России, он ответил, что ему все равно.
"Ну и бицепсы у него! Мы такие называем пушками", - сказал президент.
"Я, конечно, опешил, - цитирует Шолмова ТАСС. - Когда Байден показал на меня, сказал фразу про руки, я сначала вообще не понял, к кому он обращается, протягивает руку, а я не понимаю, что делать - здороваться, но у меня камера в руке".
Телеоператор поблагодарил Байдена и продолжил работу.
"Все-таки когда президенты на тебя обращают внимание, это приятно", - добавил он.