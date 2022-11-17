Российский оператор рассказал о реакции на желание Байдена потрогать его руки

"Я, конечно, опешил, - цитирует Шолмова ТАСС. - Когда Байден показал на меня, сказал фразу про руки, я сначала вообще не понял, к кому он обращается, протягивает руку, а я не понимаю, что делать - здороваться, но у меня камера в руке".