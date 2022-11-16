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19 минут назад

Байден восхитился и потрогал бицепсы оператора из России

News.ru

Президент Соединенных Штатов Джо Байден оценил телосложение оператора Первого канала Юрия Шолмова, снимавшего репортаж на полях саммита «Большой двадцатки» на Бали. Американский лидер отметил, что бицепсы россиянина больше, чем его голова, а потом потрогал их. Его не смутило то, что перед ним оказался россиянин. Все это действо сам Шолмов заснял на камеру.

Байден восхитился и потрогал бицепсы оператора из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Они больше, чем моя голова, посмотрите! (трогает бицепсы. — NEWS.ru). Вот это парень! Мы с ними из одной команды? Да мне все равно, откуда он! Ну и бицепсы у него. Мы такие называем пушками, — сказал Байден.

Президент Франции Эммануэль Макрон также оценил мускулатуру российского оператора, отметив, что тот хорошо тренируется. Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что если бы в Елисейский дворец пускали съемочную службу RT, «наши ребята ему и не такое показали бы». На что конкретно намекнула Захарова, неизвестно.

В ноябре Джо Байдену исполнится 80 лет, он стал самым пожилым главой государства за всю историю. К концу нынешнего президентского срока ему будет 82 года, а к окончанию гипотетического второго президентства — 86 лет.

Байден починил велосипед после своего падения с него

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планирует поздравлять Байдена с 80-летием. По его словам, Путин также не получал от американского лидера поздравления с 70-летием 7 октября.

В мире,Эммануэль Макрон,Мария Захарова,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МИД России,Первый канал,
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