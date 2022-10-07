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15 минут назад

В Кремле оценили идею отменить новогодние мероприятия

Елена Прошина

В администрации президента прокомментировали инициативу об отмене новогодних мероприятий в ряде городов России. В ведомстве назвали эту идею «непроработанной». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в администрации президента.

В Кремле оценили идею отменить новогодние мероприятия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Считаем ее явно преждевременной и непроработанной», – заявили в ведомстве.

Ранее с такой инициативой выступили власти нескольких городов России. Например, решение об отмене ранее запланированных праздничных мероприятий по случаю Нового года приняли в администрации Санкт-Петербурга, а также губернатор Кемеровской области.

С подобными предложениями выступили и в Госдуме. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что бюджетные средства, которые выделяются на праздничные салюты и концерты, было бы правильно направлять на поддержку семей мобилизованных граждан.

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