В Кремле оценили идею отменить новогодние мероприятия

В администрации президента прокомментировали инициативу об отмене новогодних мероприятий в ряде городов России. В ведомстве назвали эту идею «непроработанной». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в администрации президента.
«Считаем ее явно преждевременной и непроработанной», – заявили в ведомстве.
Ранее с такой инициативой выступили власти нескольких городов России. Например, решение об отмене ранее запланированных праздничных мероприятий по случаю Нового года приняли в администрации Санкт-Петербурга, а также губернатор Кемеровской области.
С подобными предложениями выступили и в Госдуме. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что бюджетные средства, которые выделяются на праздничные салюты и концерты, было бы правильно направлять на поддержку семей мобилизованных граждан.