В Госдуме призвали не тратить бюджетные средства на новогодние мероприятия

В сегодняшних условиях средства, которые выделяются на праздничные салюты и концерты, было бы правильно направлять на поддержку семей мобилизованных граждан. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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— Затраты регионов — это полномочия региональных властей. Не нужны никакие салюты, праздники, концерты в сегодняшних реалиях. Лучше сэкономленные средства потратить на другие цели, — подчеркнул он в комментарии ИА «НСН».

При этом, по его словам, в Госдуме не обсуждается отмена новогодних каникул. До этого стало известно, что власти Калуги приняли решение отменить все праздничные мероприятия, а также новогодние украшения в городе, передает ФАН.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что возникшие ситуации с возможной нехваткой средств на поддержку мобилизованных граждан в ряде регионов будут решаться во взаимодействии с федеральным центром.