Власти Петербурга отменили празднование Нового года

В Санкт-Петербурге решили отменить новогодние и рождественские мероприятия. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Отмечается, что сэкономленные таким образом средства власти собираются потратить на покупку дополнительной экипировки для добровольцев и мобилизованных.

«На совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства принято решение об отмене ранее запланированных праздничных мероприятий по случаю Нового года», – говорится в сообщении.

Уточняется, что город откажется от концертов на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционного фейерверка, фестиваля огня «Рождественская звезда», а также от благотворительного приема в Таврическом дворце. Впрочем, новогодние программы для семей с детьми и традиционные ёлки власти отменять не планируют.