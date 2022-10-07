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12 минут назад

Власти Петербурга отменили празднование Нового года

Елена Прошина

В Санкт-Петербурге решили отменить новогодние и рождественские мероприятия. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Власти Петербурга отменили празднование Нового года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что сэкономленные таким образом средства власти собираются потратить на покупку дополнительной экипировки для добровольцев и мобилизованных.

«На совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства принято решение об отмене ранее запланированных праздничных мероприятий по случаю Нового года», – говорится в сообщении.

Уточняется, что город откажется от концертов на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционного фейерверка, фестиваля огня «Рождественская звезда», а также от благотворительного приема в Таврическом дворце. Впрочем, новогодние программы для семей с детьми и традиционные ёлки власти отменять не планируют.

Ранее глава Кемеровской области сообщил, что в Кузбассе также отменят часть новогодних мероприятий из-за мобилизации.

Общество,Александр Беглов,Правительство Санкт-Петербурга,
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