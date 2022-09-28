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20 минут назад

Службу в армии для госслужащих и депутатов предложили сделать обязательной

Елена Прошина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить обязательное наличие военной специальности для россиян, желающих работать на госслужбе, а также избираться в депутаты. Об этом он заявил во время пленарного заседания нижней палаты парламента, трансляция которого ведется на сайте «Дума ТВ».

По словам Володина, кандидаты на публичные должности должны иметь опыт службы в армии.

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«Если ты получил военную специальность, военный билет, принял присягу, тогда уже можешь претендовать на депутатство, выборы главы, губернатора, другие должности», — заявил он.

Володин подчеркнул, что эти вопросы надо начать обсуждать, чтобы на госслужбу приходили уже отслужившие в армии россияне.

В Госдуме заявили о десятках попросившихся на фронт депутатах

Десятки депутатов Госдумы попросились на фронт в рамках проходящей в России частичной мобилизации. Об этом заявил глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов в эфире «Первого канала».

По его словам, эта тема обсуждалась в пятницу, 23 сентября, на совещании у председателя Госдумы Вячеслава Володина.

«Не один десяток депутатов Государственной Думы подал заявление на направление в Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации», — сказал Картаполов.

Ранее сообщалось, что на службу в зону проведения специальной операции попросились зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин, председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол, а также зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Следом за ними о своей готовности отправиться в Донбасс заявил представитель фракции ЛДПР Станислав Наумов.

Как стало известно, Милонов уже прибыл в зону спецоперации. Депутат рассказал, что хорошо ориентируется на местности, а некоторое время назад служил в Народной милиции Донецкой народной республики. Кроме того, он имеет специальность старшего наводчика.

Стал известен позывной Милонова

Депутат Виталий Милонов заявил, что в настоящее время служит младшим сержантом в противотанковой артиллерийской батарее. Он пояснил, что на службе пользуется придуманным в 2014 году позывным «Густав». Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».

Милонов рассказал, что на передовой все видится совсем по-другому. Возникает отчетливое понимание, что мнимые военные эксперты транслируют информацию, которая не имеет никакого отношения к реальному положению дел.

«Большинство Telegram-обозревателей, которые пытаются маскироваться под военных аналитиков, понятия не имеют, что происходит на самом деле и снабжают людей откровенной чушью», - подчеркнул депутат.

По мнению политика, в реальной жизни, тем более, во время военного конфликта, нет и не может быть идеальной картинки в духе американского блокбастера. Но, несмотря на все сложности, люди все же работают, поражают нужные цели.

Милонов выразил надежду, что руководство разрешит ему вернуться в Москву на некоторое время, с тем, чтобы принять участие в голосовании в Госдуме, которое пройдет по результатам референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

Четыре депутата Госдумы попросили отправить их в зону спецоперации

Четыре депутата Государственной думы изъявили желание отправиться в зону специальной военной операции. Об этом сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в пятницу, 23 сентября.

— Заявления первых четырех депутатов Госдумы от «Единой России» с просьбой отправить их служить в зону СВО в составе ВС РФ мною получены и будут рассмотрены Минобороны РФ, — отметил он.

Так, заявление отправили председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред Комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред Комитета по экономической политике, секретарь Хакасского реготделения «Единой России» Сергей Сокол.

При этом первые три депутата с начала спецоперации работают в Донбассе, спасая мирных жителей, отметил Турчак в своем Telegram-канале.

Российский депутат объяснил слова о неготовности отправиться на фронт

Депутат Государственной Думы Дмитрий Вяткин объяснил свои слова о неготовности отправиться на фронт. Его комментарий приводит «Газета.ru».

Он отметил, что высказывался не о себе, и заверил, что уже был в Донбассе и поедет туда снова.

«Посмотрите выступление. И будет понятно. Я не про себя лично говорил», — уточнил Вяткин.

Накануне на пленарном заседании Госдумы он сообщил, что депутатам не стоит принимать «самое легкое» решение и добровольно отправляться на фронт, так как они должны «донести важность и критичность сегодняшней ситуации до каждого».

На том же заседании депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что хочет принять участие в спецоперации на Украине.

До этого спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил обсудить мобилизацию депутатов и сотрудников аппарата нижней палаты парламента, имеющих нужные специальности и навыки. Кроме того, он распорядился изучить, кто в Госдуме может быть «востребован» в период частичной мобилизации.

Картаполов: под частичную мобилизацию могут подпасть чиновники, соответствующие критериям

Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации Андрей Картаполов заявил, что чиновники могут подпасть под частичную мобилизацию, если будут соответствовать заявленным критериям. Об этом он сообщил в эфире РБК.

По его словам, под данные критерии попадают уже отслужившие в армии, а также имеющие боевой опыт и военно-учетную специальность.

Депутат подчеркнул, что сначала будут рассматриваться военнообязанные, отслужившие не так давно и знающие, что такое современная техника и имеют практический опыт ее применения.

Картаполов отметил, что парламентарии не освобождаются от частичной мобилизации, а ряд его коллег уже выполняют определенные задачи в зоне специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины. В их число входят Адам Делимханов, Виктор Водолацкий и Дмитрий Саблин.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором объявил о частичной мобилизации, соответствующий указ уже подписан. По словам президента, в рамках частичной мобилизации в РФ призыву будут подлежать только граждане из запаса, в первую очередь те, у кого есть опыт.

Впоследствии глава Минобороны России Сергей Шойгу пояснил, что частичная мобилизация, прежде всего, необходима для контроля территорий и линии соприкосновения в 1 тыс. километров. Он добавил, что будут призваны 300 тыс. резервистов. Шойгу также заявил, что частичная мобилизация не коснется студентов вузов и военнослужащих срочной службы.

Политика,Дмитрий Хубезов,Юрий Швыткин,Андрей Картаполов,Станислав Наумов,Виктор Водолацкий,Дмитрий Вяткин,Виталий Милонов,Сергей Сокол,Адам Делимханов,Дмитрий Саблин,Сергей Шойгу,Вячеслав Володин,Андрей Турчак,Владимир Путин,Верховный суд,Минобороны России,ЛДПР,Единая Россия,Госдума,Первый канал,
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