Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить обязательное наличие военной специальности для россиян, желающих работать на госслужбе, а также избираться в депутаты. Об этом он заявил во время пленарного заседания нижней палаты парламента, трансляция которого ведется на сайте «Дума ТВ».

По словам Володина, кандидаты на публичные должности должны иметь опыт службы в армии.

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«Если ты получил военную специальность, военный билет, принял присягу, тогда уже можешь претендовать на депутатство, выборы главы, губернатора, другие должности», — заявил он.

Володин подчеркнул, что эти вопросы надо начать обсуждать, чтобы на госслужбу приходили уже отслужившие в армии россияне.

Десятки депутатов Госдумы попросились на фронт в рамках проходящей в России частичной мобилизации. Об этом заявил глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов в эфире «Первого канала».

По его словам, эта тема обсуждалась в пятницу, 23 сентября, на совещании у председателя Госдумы Вячеслава Володина.

«Не один десяток депутатов Государственной Думы подал заявление на направление в Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации», — сказал Картаполов.

Ранее сообщалось, что на службу в зону проведения специальной операции попросились зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин, председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол, а также зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Следом за ними о своей готовности отправиться в Донбасс заявил представитель фракции ЛДПР Станислав Наумов.

Как стало известно, Милонов уже прибыл в зону спецоперации. Депутат рассказал, что хорошо ориентируется на местности, а некоторое время назад служил в Народной милиции Донецкой народной республики. Кроме того, он имеет специальность старшего наводчика.

Депутат Виталий Милонов заявил, что в настоящее время служит младшим сержантом в противотанковой артиллерийской батарее. Он пояснил, что на службе пользуется придуманным в 2014 году позывным «Густав». Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».

Милонов рассказал, что на передовой все видится совсем по-другому. Возникает отчетливое понимание, что мнимые военные эксперты транслируют информацию, которая не имеет никакого отношения к реальному положению дел.

«Большинство Telegram-обозревателей, которые пытаются маскироваться под военных аналитиков, понятия не имеют, что происходит на самом деле и снабжают людей откровенной чушью», - подчеркнул депутат.

По мнению политика, в реальной жизни, тем более, во время военного конфликта, нет и не может быть идеальной картинки в духе американского блокбастера. Но, несмотря на все сложности, люди все же работают, поражают нужные цели.

Милонов выразил надежду, что руководство разрешит ему вернуться в Москву на некоторое время, с тем, чтобы принять участие в голосовании в Госдуме, которое пройдет по результатам референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

Четыре депутата Государственной думы изъявили желание отправиться в зону специальной военной операции. Об этом сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в пятницу, 23 сентября.

— Заявления первых четырех депутатов Госдумы от «Единой России» с просьбой отправить их служить в зону СВО в составе ВС РФ мною получены и будут рассмотрены Минобороны РФ, — отметил он.

Так, заявление отправили председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред Комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред Комитета по экономической политике, секретарь Хакасского реготделения «Единой России» Сергей Сокол.

При этом первые три депутата с начала спецоперации работают в Донбассе, спасая мирных жителей, отметил Турчак в своем Telegram-канале.

Депутат Государственной Думы Дмитрий Вяткин объяснил свои слова о неготовности отправиться на фронт. Его комментарий приводит «Газета.ru».

Он отметил, что высказывался не о себе, и заверил, что уже был в Донбассе и поедет туда снова.

«Посмотрите выступление. И будет понятно. Я не про себя лично говорил», — уточнил Вяткин.

Накануне на пленарном заседании Госдумы он сообщил, что депутатам не стоит принимать «самое легкое» решение и добровольно отправляться на фронт, так как они должны «донести важность и критичность сегодняшней ситуации до каждого».

На том же заседании депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что хочет принять участие в спецоперации на Украине.

До этого спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил обсудить мобилизацию депутатов и сотрудников аппарата нижней палаты парламента, имеющих нужные специальности и навыки. Кроме того, он распорядился изучить, кто в Госдуме может быть «востребован» в период частичной мобилизации.

Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации Андрей Картаполов заявил, что чиновники могут подпасть под частичную мобилизацию, если будут соответствовать заявленным критериям. Об этом он сообщил в эфире РБК.

По его словам, под данные критерии попадают уже отслужившие в армии, а также имеющие боевой опыт и военно-учетную специальность.

Депутат подчеркнул, что сначала будут рассматриваться военнообязанные, отслужившие не так давно и знающие, что такое современная техника и имеют практический опыт ее применения.

Картаполов отметил, что парламентарии не освобождаются от частичной мобилизации, а ряд его коллег уже выполняют определенные задачи в зоне специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины. В их число входят Адам Делимханов, Виктор Водолацкий и Дмитрий Саблин.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором объявил о частичной мобилизации, соответствующий указ уже подписан. По словам президента, в рамках частичной мобилизации в РФ призыву будут подлежать только граждане из запаса, в первую очередь те, у кого есть опыт.