Стал известен позывной Милонова

Депутат Виталий Милонов заявил, что в настоящее время служит младшим сержантом в противотанковой артиллерийской батарее. Он пояснил, что на службе пользуется придуманным в 2014 году позывным «Густав». Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».
Милонов рассказал, что на передовой все видится совсем по-другому. Возникает отчетливое понимание, что мнимые военные эксперты транслируют информацию, которая не имеет никакого отношения к реальному положению дел.
«Большинство Telegram-обозревателей, которые пытаются маскироваться под военных аналитиков, понятия не имеют, что происходит на самом деле и снабжают людей откровенной чушью», - подчеркнул депутат.
По мнению политика, в реальной жизни, тем более, во время военного конфликта, нет и не может быть идеальной картинки в духе американского блокбастера. Но, несмотря на все сложности, люди все же работают, поражают нужные цели.
Милонов выразил надежду, что руководство разрешит ему вернуться в Москву на некоторое время, с тем, чтобы принять участие в голосовании в Госдуме, которое пройдет по результатам референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал ранее, что вслед за Милоновым заявления об отправке на фронт написали еще несколько депутатов. Кроме того, большое количество добровольцев направляется из регионов.