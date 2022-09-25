Стал известен позывной Милонова

Депутат Виталий Милонов заявил, что в настоящее время служит младшим сержантом в противотанковой артиллерийской батарее. Он пояснил, что на службе пользуется придуманным в 2014 году позывным «Густав». Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».

Фото: t.me/pdmnews/52707 t.me/pdmnews/52707

Милонов рассказал, что на передовой все видится совсем по-другому. Возникает отчетливое понимание, что мнимые военные эксперты транслируют информацию, которая не имеет никакого отношения к реальному положению дел.

«Большинство Telegram-обозревателей, которые пытаются маскироваться под военных аналитиков, понятия не имеют, что происходит на самом деле и снабжают людей откровенной чушью», - подчеркнул депутат.

По мнению политика, в реальной жизни, тем более, во время военного конфликта, нет и не может быть идеальной картинки в духе американского блокбастера. Но, несмотря на все сложности, люди все же работают, поражают нужные цели.

Милонов выразил надежду, что руководство разрешит ему вернуться в Москву на некоторое время, с тем, чтобы принять участие в голосовании в Госдуме, которое пройдет по результатам референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.