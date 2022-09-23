Четыре депутата Государственной думы изъявили желание отправиться в зону специальной военной операции. Об этом сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в пятницу, 23 сентября.

— Заявления первых четырех депутатов Госдумы от «Единой России» с просьбой отправить их служить в зону СВО в составе ВС РФ мною получены и будут рассмотрены Минобороны РФ, — отметил он.

Так, заявление отправили председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред Комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред Комитета по экономической политике, секретарь Хакасского реготделения «Единой России» Сергей Сокол.

При этом первые три депутата с начала спецоперации работают в Донбассе, спасая мирных жителей, отметил Турчак в своем Telegram-канале.