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59 минут назад

Четыре депутата Госдумы попросили отправить их в зону спецоперации

Вечерняя Москваиещё 21

Четыре депутата Государственной думы изъявили желание отправиться в зону специальной военной операции. Об этом сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в пятницу, 23 сентября.

— Заявления первых четырех депутатов Госдумы от «Единой России» с просьбой отправить их служить в зону СВО в составе ВС РФ мною получены и будут рассмотрены Минобороны РФ, — отметил он.

Так, заявление отправили председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред Комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред Комитета по экономической политике, секретарь Хакасского реготделения «Единой России» Сергей Сокол.

При этом первые три депутата с начала спецоперации работают в Донбассе, спасая мирных жителей, отметил Турчак в своем Telegram-канале.

По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, чиновники также могут подпасть под частичную мобилизацию, если будут соответствовать заявленным критериям. Никакого освобождения от частичной мобилизации нет и у депутатов Госдумы, добавил Картаполов. Так, несколько его коллег уже выполняют определенные задачи в зоне специальной военной операции.

Политика,Видео,Дмитрий Хубезов,Андрей Картаполов,Виталий Милонов,Сергей Сокол,Дмитрий Саблин,Андрей Турчак,Верховный суд,Минобороны России,Единая Россия,Госдума,
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