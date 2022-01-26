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46 минут назад

Лавров: генсек НАТО потерял связь с реальностью

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности наращивания военного присутствия на востоке, заявил, что он «потерял связь с реальностью». Его слова приводит «РБК».

Лавров: генсек НАТО потерял связь с реальностью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вы знаете, я уже давно никак не рассматриваю заявления Столтенберга. По-моему, он уже потерял связь с реальностью», — отметил Лавров во время «правительственного часа» в Госдуме.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО усилит свое военное присутствие в Восточной Европе в случае эскалации на Украине. Также, по словам генсека, организация не готова идти на компромисс по вопросу вступления в нее Незалежной.

Генсек НАТО призвал Россию вывести войска из трех стран

Сегодня, 26 января, посол США передал МИД России письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. Его содержание пока не раскрыто. При этом во время брифинга по случаю передачи России ответа по гарантиям безопасности Столтенберг призвал Москву вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдавии.

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