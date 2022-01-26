Лавров: генсек НАТО потерял связь с реальностью

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности наращивания военного присутствия на востоке, заявил, что он «потерял связь с реальностью». Его слова приводит «РБК».

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«Вы знаете, я уже давно никак не рассматриваю заявления Столтенберга. По-моему, он уже потерял связь с реальностью», — отметил Лавров во время «правительственного часа» в Госдуме.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО усилит свое военное присутствие в Восточной Европе в случае эскалации на Украине. Также, по словам генсека, организация не готова идти на компромисс по вопросу вступления в нее Незалежной.