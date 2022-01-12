Столтенберг пригрозил России серьезными мерами

«Мы не готовы идти на компромисс по фундаментальным принципам европейской безопасности — государства сами должны решать, вступать им в альянс или нет. Союзники по НАТО единодушны в том, что Россия не вправе наложить вето на вступление Украины в альянс... Мы готовы оказывать поддержку Киеву», — отметил генсек организации.