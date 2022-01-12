Столтенберг пригрозил России серьезными мерами

Если Россия нападет на Украину, то НАТО рассмотрит необходимость дальнейшего увеличения своего военного присутствия в Восточной Европе. Об том в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает BBC News.
«Если Россия еще раз применит силу против Украины, мы серьезно задумаемся о том, чтобы увеличить наше присутствие в Восточной Европе», — сказал он.
Также Столтенберг заявил, что в НАТО не готовы идти на компромисс по вопросу вступления в альянс Украины.
«Мы не готовы идти на компромисс по фундаментальным принципам европейской безопасности — государства сами должны решать, вступать им в альянс или нет. Союзники по НАТО единодушны в том, что Россия не вправе наложить вето на вступление Украины в альянс... Мы готовы оказывать поддержку Киеву», — отметил генсек организации.
Совет Россия — НАТО прошел в Брюсселе сегодня, 12 января. Переговоры продлились около четырех часов. В России итоги встречи пока никак не прокомментировали.