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5 минут назад

Столтенберг пригрозил России серьезными мерами

Если Россия нападет на Украину, то НАТО рассмотрит необходимость дальнейшего увеличения своего военного присутствия в Восточной Европе. Об том в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает BBC News.

Столтенберг пригрозил России серьезными мерами
Фото: ReutersReuters

«Если Россия еще раз применит силу против Украины, мы серьезно задумаемся о том, чтобы увеличить наше присутствие в Восточной Европе», — сказал он.

Также Столтенберг заявил, что в НАТО не готовы идти на компромисс по вопросу вступления в альянс Украины.

«Мы не готовы идти на компромисс по фундаментальным принципам европейской безопасности — государства сами должны решать, вступать им в альянс или нет. Союзники по НАТО единодушны в том, что Россия не вправе наложить вето на вступление Украины в альянс... Мы готовы оказывать поддержку Киеву», — отметил генсек организации.

Совет Россия — НАТО прошел в Брюсселе сегодня, 12 января. Переговоры продлились около четырех часов. В России итоги встречи пока никак не прокомментировали.

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,BBC News,
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