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33 минуты назад

Генсек НАТО призвал Россию вывести войска из трех стран

Россия должна вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдавии, в которых они размещаются без согласия этих стран. Об этом во время брифинга по случаю передачи России ответа по гарантиям безопасности заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО призвал Россию вывести войска из трех стран
Фото: ReutersReuters

«Россия должна воздерживаться от агрессивных действий, от проявлений враждебности. Москве также надлежит отозвать свои войска из Украины, Грузии и Молдавии, где они размещаются без согласия этих стран», — сказал Столтенберг.

На что готовы страны НАТО ради Украины

Ранее посол США Джон Салливан передал заместителю главы МИД России Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. По словам госсекретаря Америки Энтони Блинкена, Соединенные Штаты в документе предлагают дипломатический путь развития отношений, но готовы к любому повороту событий.

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