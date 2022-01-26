Генсек НАТО призвал Россию вывести войска из трех стран

Россия должна вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдавии, в которых они размещаются без согласия этих стран. Об этом во время брифинга по случаю передачи России ответа по гарантиям безопасности заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.