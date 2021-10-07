Терроризм и Таджикистан: эксперт о встрече с лидерами талибов в Москве

Темами грядущей встречи с представителей запрещенной в РФ группировки "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) станет широкий список вопросов, посвященной сосуществованию России с новым правительством в Кабуле. Таким мнением поделился с "Рамблером" политолог, старший преподаватель НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов.

"Я не обладаю никакой инсайдерской информацией, поэтому могу исходить из общей повестки, а она очень простая - речь о вопросах сосуществования с Афганистаном в условиях той экономической, политической, военной и гуманитарной реальности, которая там складывается. И реальность такова, что в стране нет никакого правительства, кроме того, которое создано талибами"

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Список вопросов, которые будут обсуждаться на этой встрече, можно условно объединить темой "экспорта нестабильности", который происходит с территории Афганистана.

"Угроз множество. Начиная с традиционного пакета "афганского досье", которое включает в себя вызов таких международных террористических организаций как запрещенные в РФ "Аль-Каида" и "Исламское государство", продолжая наркотрафиком, экспортом криминала, контрабандой. Я думаю, что речь пойдет и о коронавирусе, и о миграционном кризисе"

Ключевое значение на встрече, как считает Лукьянов, будет иметь вопрос отношений правительства в Кабуле со странами Центральной Азии, дестабилизация обстановки в которых беспокоит Кремль.

"Поскольку Афганистан граничит с регионом Центральной Азии, которая, в соответствии с концепцией внешней политики России, является зоной особо важной для нашей внешней политики и безопасности, то такого рода контакты необходимы"

На этом направлении главной темой станет возникшее в последнее время обострение между Афганистаном и Таджикистаном.

"Надо понимать, что разные страны региона занимают разное отношение к тому, что происходит в Афганистане. В частности, речь идет о Таджикистане, который занял достаточно жесткую позицию по отношению к приходу талибов к власти. В виду нашего военного присутствия на территории Таджикистана, Россия является непосредственным участником этого процесса"

В заключение, Лукьянов отметил, что он ожидает достаточно прагматичного диалога с обеих сторон.

"Откладывать эти переговоры не в интересах России. Нужен диалог, "сверка часов", попытка понять позицию друг-друга и, возможно, достичь взаимопонимания. Я не говорю о консенсусе, но взаимопонимание возможно"

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил, что Россия пригласила на встречу в Москву делегацию из представителей движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) . По предварительной информации, встреча должна пройти 20 октября. Точный состав делегации талибов пока неизвестен.