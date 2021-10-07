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Талибы заявили о готовности захватить Таджикистан

Анна Безрукова
26 минут назад

Таджикское подразделение «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) готово к вторжению в Таджикистан. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на Telegram-канал REVERSE SIDE OF THE MEDAL со ссылкой на ресурсы боевиков.

«Руководитель таджикских талибов группировки «Джамаат Ансаруллах» Махди Арсалан заявил, что готов к вторжению в Таджикистан. Сам Махди выступает главой ряда территорий Афганистана, которые граничат с Дарвозским районом и районом Шамсиддин Шохин Таджикистана», — уточняется в публикации.

Ранее замгубернатора северо-восточной провинции Бадашхан мулла Нисар Ахмад Ахмади рассказал, что новые афганские власти, сформированные талибами, сформировали специальный батальон террористов-смертников, который хотят перебросить на границы государства.

Спецбатальон назвали «Лашкар-и-Мансури» — «Армия Мансура» (речь идет о полевом командире боевиков и одном из лидеров движения Ахтаре Мансуре, погибшем в 2016 году — прим.ред.). Он будет размещен на приграничных территориях, в частности и в провинции Бадашхан. Самую большую протяженность в регионе - у границы с Таджикистаном, а на востоке страна граничит с КНР и Пакистаном.

"Талибан" объявил действие законов шариата в Афганистане

Напомним, отношения между Таджикистаном и Афганистаном обострились в конце сентября. Все началось с выступления главы Таджикистана Эмомали Рахмона в ходе очередной сессии Генассамблеи ООН, во время которой он призвал талибов к проведению в стране выборов и сформированию действительно инклюзивного правительства, куда войдут представители различных политических движений и взглядов, этносов и народностей, проживающих в Афганистане.

В мире,Видео,Ахтар Мансур,Эмомали Рахмонов,Талибан,Генассамблея ООН,Газета.Ru,
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