Россия пригласила талибов в Москву

Россия пригласила представителей запрещенной в РФ террористической группировке «Талибан» для участие в заседании московского формата по Афганистану. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
«Да», — приводит РИА «Новости» слова Кабулова.
Дипломат не уточнил, кто именно возглавит делегацию талибов на встрече, которая пройдет 20 октября.
Ранее представитель запрещенной в РФ террористической организации «Талибан» Мухаммад Наим заявил, что у движения хорошие отношения и давние контакты с Россией. Также в МИДе РФ допускают вероятность исключения талибов из списка запрещенных террористических организаций.