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РФ пригласила талибов на встречу в Москве

Ura.Ru
13 минут назад

Россия пригласила представителей запрещенной в РФ террористической группировке «Талибан» для участие в заседании московского формата по Афганистану. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Россия пригласила талибов в Москву
Фото: ТАССТАСС

«Да», — приводит РИА «Новости» слова Кабулова.

Дипломат не уточнил, кто именно возглавит делегацию талибов на встрече, которая пройдет 20 октября.

Ранее представитель запрещенной в РФ террористической организации «Талибан» Мухаммад Наим заявил, что у движения хорошие отношения и давние контакты с Россией. Также в МИДе РФ допускают вероятность исключения талибов из списка запрещенных террористических организаций.

Талибы заявили о готовности вторжения в Таджикистан

Политика,Замир Кабулов,Талибан,МИД,РИА Новости,
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