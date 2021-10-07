Россия пригласила талибов в Москву

Россия пригласила представителей запрещенной в РФ террористической группировке «Талибан» для участие в заседании московского формата по Афганистану. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

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«Да», — приводит РИА «Новости» слова Кабулова.

Дипломат не уточнил, кто именно возглавит делегацию талибов на встрече, которая пройдет 20 октября.