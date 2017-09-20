Колчин о запрете номеров о президентах: в КВН есть только один фактор

«В КВН есть только один фактор: смешно или не смешно, смешно или пошло. Это святая игра и для меня, и для миллионов других людей. Никогда в жизни я не скажу такого, что в самом КВН что-то такое существовало (цензура. — RT)», — заявил Колчин RT.



По его словам, к этой игре никогда не может быть никаких претензий вообще.



«Слишком уважаю людей, которые занимаются КВН. Знаю, что против меня сейчас это обернётся, чтобы я не сказал», — заключил артист.



На прошлой неделе в сети было опубликовано интервью Колчина, в котором он заявил, что в передаче существует запрет на сценки о главах государств.