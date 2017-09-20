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Колчин о запрете номеров о президентах: в КВН есть только один фактор
Фото: скриншот видео YouTube
Бывший лидер команды СОК и редактор Высшей лиги КВН Дмитрий Колчин прокомментировал RT ситуацию с запретом на номера и сценки про президентов в программе.
«В КВН есть только один фактор: смешно или не смешно, смешно или пошло. Это святая игра и для меня, и для миллионов других людей. Никогда в жизни я не скажу такого, что в самом КВН что-то такое существовало (цензура. — RT)», — заявил Колчин RT.
По его словам, к этой игре никогда не может быть никаких претензий вообще.
«Слишком уважаю людей, которые занимаются КВН. Знаю, что против меня сейчас это обернётся, чтобы я не сказал», — заключил артист.
Ранее тему запрета прокомментировал президент Международного союза КВН Александр Масляков — старший.
На прошлой неделе в сети было опубликовано интервью Колчина, в котором он заявил, что в передаче существует запрет на сценки о главах государств.
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