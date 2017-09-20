Масляков прокомментировал тему запрета номеров про президентов в КВН



Президент международного союза КВН Александр Масляков рекомендовал не делать выводов, основываясь лишь на словах бывших участников КВН относительно темы запрета номеров про президентов. Его комментарий опубликован на официальном сайте КВН.

По его словам, достаточно посмотреть КВН и убедиться, что шутки и номера про политику, про президента России Владимира Путина, и про президентов других стран "были, есть и будут".



"В связи "обеспокоенностью" некоторых журналистов по поводу "запрета на номера и сценки про президентов", мы настоятельно рекомендуем не делать сомнительных выводов, основываясь лишь на словах бывших кавээнщиков", — сказал Масляков.





Под его комментарием опубликованы несколько номеров КВН с номерами о президенте и о политике.



Ранее Бывший участник КВН Дмитрий Колчин в интервью YouTube-каналу Wanna Banana сказал, что в КВН существует запрет на номера и сценки про президентов.