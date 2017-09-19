Бывший капитан рассказал о цензуре в КВН

Бывший капитан команды КВН «СОК» и бывший редактор Высшей лиги КВН Дмитрий Колчин в интервью YouTube-каналу Wanna Banana рассказал о существующей в передаче цензуре и запрете на шутки про президентов.

По словам Колчина, в КВН никто не пишет про президентов. «Никто не пишет такой номер — встреча президента Путина с президентом Казахстана. Его никогда не будет в эфире. Спустя много-много лет начали какие-то такие вещи появляться, но обязательно комплиментарные, обязательно поклонение», — рассказал бывший КВНовец.

Колчин утверждает также, что решение о попадании того или иного номера в выпуск КВН, который пойдет в эфир «Первого канала», принимают «редакторы над редакторами».

«Какое количество, вы бы знали, там различных цензурных, канальных, руководствующихся фильтров, что, вот, надо на эту тему не шутить, эту фамилию не называть, это надо убрать», — пояснил он.