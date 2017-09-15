Депутат Лебедев извинился перед матерью безрукой девочки

Лебедев принес Кнутсен извинения, поблагодарив ее за сдержанную реакцию. «Мы постараемся, чтобы эта история закончилась для вас как можно более благоприятно», — заверил он.



Парламентарий также предложил женщине сотрудничество, выразив готовность принять от нее советы и рекомендации по работе с инвалидами. В свою очередь Кнутсен передала депутату список просьб от родителей, воспитывающих детей с патологиями.





11 сентября Лебедев в Twitter прокомментировал ролик, на котором маленькая девочка, не имеющая рук, ест с помощью ног. «Зачем таким детям разрешают появляться на свет , ведь это мучение, а не жизнь», — написал он.