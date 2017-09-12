Сын Жириновского заявил, что инвалидам не стоит появляться на свет

Он разместил видео, на котором маленькая девочка без рук пытается есть, держа вилку в пальцах ног.



«Кто там ноет, что живет тяжело? Посмотрите!» — подписал ролик Торшин.



На видео откликнулся его подписчик зампредседателя Госдумы Игорь Лебедев, который заявил, что детям с инвалидностью лучше не рождаться.





Когда один из пользователей указал на его «омерзительную позицию», Лебедев поспешил ответить оппоненту.





Высказывания депутата вызвали негодование среди пользователей соцсети.

Впрочем, нашлись и согласные со спорной позицией Лебедева.