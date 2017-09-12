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Сын Жириновского заявил, что инвалидам не стоит появляться на свет
Сын лидера ЛДПР Владимира Жириноского Игорь Лебедев считает, что дети с инвалидностью не должны появляться на свет. Об этом написал в Twitter под публикацией заместителя председателя Банка России Александра Торшина.
Он разместил видео, на котором маленькая девочка без рук пытается есть, держа вилку в пальцах ног.
«Кто там ноет, что живет тяжело? Посмотрите!» — подписал ролик Торшин.
На видео откликнулся его подписчик зампредседателя Госдумы Игорь Лебедев, который заявил, что детям с инвалидностью лучше не рождаться.
Когда один из пользователей указал на его «омерзительную позицию», Лебедев поспешил ответить оппоненту.
Высказывания депутата вызвали негодование среди пользователей соцсети.
Впрочем, нашлись и согласные со спорной позицией Лебедева.
Ранее «Ридус» писал, что этой весной Лебедев предложил превратить околофутбольное насилие в легальную спортивную дисциплину.
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