Мать родившейся без рук девочки прокомментировала слова депутата Лебедева



Мать родившейся без рук девочки Василины Эльмира Кнутсен прокомментировала позицию вице-спикера Госдумы , депутата Игоря Лебедева , заявившего о бессмысленности жизни таких детей.



«Я не знаю, как реагировать на такие вещи, как слова этого политика. Для верующего каждый человек — это Божье творение, созданное для прекрасной жизни. А если кто-то уверен, что люди произошли от обезьяны, тогда позиция, что выживает сильнейший, — нормальная. Наверное, так думают многие», — заявила Кнутсен «Ленте.Ру»

Приемная мать двоих детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата рассказала, что пытается возле своего подъезда сделать пандус для колясок, но сталкивается с противодействием соседей. Пандус съест одно парковочное место. Для них важнее стоянка автомашин, чем удобство семьи с двумя инвалидами-опорниками. Меня это напрягает, а не слова какого-то депутата. От этого мне грустно, и я просто не знаю, как такие вещи объяснять детям», — высказалась Кнутсен.





Вечером 11 сентября статс-секретарь Центробанка Александр Торшин опубликовал в Twitter видеоролик. На нем была запечатлена Василина, которая ела с помощью ног. «Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мученик, а не жизнь?! Современная медицина определяет патологию заранее», — прокомментировал запись Лебедев. Депутат Госдумы Сергей Боярский назвал такую позицию омерзительной, в ответ вице-спикер Госдумы написал: «Омерзительно, когда такие мучаются, а не живут».

Позднее Лебедев отказался извиняться за свои слова, заявив, что вел «частную переписку, пусть и в публичной плоскости».