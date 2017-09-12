Немецкий журнал опубликовал статью с оскорблением Путина

Немецкий журнал Focus опубликовал статью с оскорблениями в адрес российского президента Владимира Путина . На это обратило внимание посольство России в ФРГ в своём аккаунте в Twitter.

Dem #FOCUS scheint es provozierend zu sein. Ist es? Nein. Abgeschmackt und doof? Ganz bestimmt. Was meint aber @RegSprecher? pic.twitter.com/tEF5fveLoa— Botschaft Russlands (@RusBotschaft) 12 сентября 2017 г.





«Журнал Focus, похоже, провокационен. Так ли это? Нет. Безвкусный и глупый? Совершенно точно. Но что об этом думает глава отдела прессы?" — заявили в посольстве.

