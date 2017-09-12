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Немецкий журнал опубликовал статью с оскорблением Путина
Немецкий журнал Focus опубликовал статью с оскорблениями в адрес российского президента Владимира Путина. На это обратило внимание посольство России в ФРГ в своём аккаунте в Twitter.
Dem #FOCUS scheint es provozierend zu sein. Ist es? Nein. Abgeschmackt und doof? Ganz bestimmt. Was meint aber @RegSprecher? pic.twitter.com/tEF5fveLoa— Botschaft Russlands (@RusBotschaft) 12 сентября 2017 г.
«Журнал Focus, похоже, провокационен. Так ли это? Нет. Безвкусный и глупый? Совершенно точно. Но что об этом думает глава отдела прессы?" — заявили в посольстве.
Материал был посвящён федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель. В нём автор пишет: «Конечно, она боится собаки Путина, но она точно не боится собаки-Путина» (Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vom Hund Putin — прим. Рамблер). Вероятно, журналист старался добиться эффектной игры слов. Комментарий от главы отдела прессы и информации журнала Штеффена Зайберта на момент написания новости не поступил.
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