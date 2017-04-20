Журналист Fox News, который оскорбил Путина, прокомментировал свое увольнение

Журналист телеканала Fox News Билл О'Рейли, который был уличен в сексуальных домогательствах и оскорбил российского президента Владимира Путина, прокомментировал свое увольнение. Об этом информирует NPR.

Как сказано в материале, ведущий сделал заявление о том, что он находит решение медиахолдига "чрезвычайно разочаровывающим". О'Рейли также сказал, что ему приходится завершить работу на телеканале "из-за совершенно необоснованных требований".

Об увольнении журналиста стало известно после того, как пять женщин, которые работали с ним или появлялись в его передаче, обвинили его в сексуальных домогательствах.

Напомним, в феврале журналист стал участником другого скандала - в интервью с американским лидером Дональдом Трампом ведущий и политический комментатор в грубой форме напомнил об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы и Путина. "А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?", — ответил на это Трамп.