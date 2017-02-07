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Оскорбивший Путина журналист Fox News извинится не раньше 2033 года
Телеведущий канала Fox News Билл О'Рейли, назвавший президента РФ Владимира Путина "убийцей", дал понять, что не намерен извиняться за свои высказывания.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил о том, что Кремль считает недопустимыми и оскорбительными высказывания журналиста в адрес президента России и рассчитывает получить извинения. Союз журналистов России (СЖР) также заявил, что никто не имеет права обвинять кого бы то ни было в убийстве.
"Я работаю над этим извинением, но это может занять некоторое время. Можете проверить это году так в 2033", — сказал О'Рейли в своей передаче в понедельник.
В интервью с президентом США Дональдом Трампом О'Рейли напомнил Трампу об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы, и назвал российского лидера "убийцей". "А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?" — сказал в ответ на это Трамп, подчеркнув, что Соединенным Штатам "лучше ладить с Россией, чем наоборот".
Позднее лидер республиканского большинства в американском сенате Митч Макконнел, комментируя показанный фрагмент интервью Трампа телекомпании Fox News, также назвал Путина "убийцей".
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