Байден оскорбил Путина 

Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
00:09 — Джо Байден оскорбил Владимира Путина;
01:16 — США расширяют торговые санкции против России;
02:04 — В России начали разработку ковид-сертификатов;
02:56 — Счётная палата предупредила о повторении топливного кризиса;
03:48 — Дмитрий Рогозин готовится «выключить» Twitter.
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