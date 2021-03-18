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Москва

Байден оскорбил Путина 

Сергей Василенок 5 часов назад
Байден оскорбил Путина
Фото: Reuters
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00:09 — Джо Байден оскорбил Владимира Путина;
01:16 — США расширяют торговые санкции против России;
02:04 — В России начали разработку ковид-сертификатов;
02:56 — Счётная палата предупредила о повторении топливного кризиса;
03:48 — Дмитрий Рогозин готовится «выключить» Twitter.
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Подкасты , Дмитрий Рогозин , Джозеф Байден , Владимир Путин , Счетная палата , Apple , Google
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