Рогозин рассказал о планах «выключить» Twitter 

«Пройдет год, пойдут первые результаты работы, большой работы, тогда изменится информационная повестка, и я наконец-то смогу выключить этот злополучный Twitter», — заявил глава «Роскосмоса» на встрече с журналистами в среду.

Судя по всему, под «выключить Twitter» Рогозин имел в виду, что прекратит вести свой блог на площадке.

Также руководитель госкорпорации заметил, что «спокойно реагирует на все, что происходит». Рогозин напомнил, что пользуется Twitter с 2009 года, во время работы постоянным представителем РФ при НАТО . Он заявил, что создал блог, чтобы бороться с дезинформацией.

На страницу Дмитрия Рогозина в Twitter подписано более 750 тысяч пользователей. Рогозин публикует результаты работы своей организации и общается с подписчиками.