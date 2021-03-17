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Москва

Рогозин рассказал о планах «выключить» Twitter 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Рогозин рассказал о планах «выключить» Twitter
Фото: РИА Новости
Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что планирует «выключить» Twitter. Слова Рогозина приводит ТАСС.

«Пройдет год, пойдут первые результаты работы, большой работы, тогда изменится информационная повестка, и я наконец-то смогу выключить этот злополучный Twitter», — заявил глава «Роскосмоса» на встрече с журналистами в среду.

Судя по всему, под «выключить Twitter» Рогозин имел в виду, что прекратит вести свой блог на площадке.
Также руководитель госкорпорации заметил, что «спокойно реагирует на все, что происходит». Рогозин напомнил, что пользуется Twitter с 2009 года, во время работы постоянным представителем РФ при НАТО. Он заявил, что создал блог, чтобы бороться с дезинформацией.
На страницу Дмитрия Рогозина в Twitter подписано более 750 тысяч пользователей. Рогозин публикует результаты работы своей организации и общается с подписчиками.
16 марта представители Роскомнадзора заявили, что могут заблокировать Twitter на территории России через месяц. Блокировка случится, если администрация соцсети откажется удалять доступную на платформе запрещенную информацию. 10 марта ведомство начало замедлять скорость работы соцсети на территории России.
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Комментарии 1
Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскомнадзор , Роскосмос , НАТО , ИТАР-ТАСС , Московская область , Химки
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