Госдеп наложил запрет на торговлю оружием с Россией

Соединённые Штаты вносят Россию в список стран, с которыми полностью запрещён экспорт и импорт оружия и оборонных услуг, новые санкции вступят в силу с 18 марта. Об этом в среду сообщается на сайте американского министерства торговли.
«Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли расширит экспортные ограничения для России в соответствии с определением Государственного секретаря от 2 марта 2021 года о том, что Правительство России применило химическое или биологическое оружие… против своих граждан», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что политика США заключается в отказе в выдаче лицензий или других разрешений на экспорт оборонных изделий и оборонных услуг, предназначенных для России. Как сообщает РИА «Новости», исключения сделали для операций в рамках сотрудничества стран в области космоса и до 1 сентября — в области коммерческих космических запусков.
Исходя из документа, Россия оказалась в одном списке с Афганистаном, Центрально-африканской республикой, Кипром, Демократической республикой Конго, Эритреей, Ираком, Ливаном, Ливией, Сомали, Южным Суданом и Зимбабве.
3 марта Евросоюз и США ввели санкции против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. В частности, американская сторона ввела их в отношении семи должностных лиц российского кабмина, а также ужесточила ограничения на экспорт в Россию и внесла в чёрный список 14 институтов с формулировкой «за производство биологического и химического оружия».
11 марта послы 27 стран — членов Евросоюза также согласовали новые санкции против физических лиц из разных стран, в том числе России и Китая, ответственных, по мнению интеграционного сообщества, за нарушения прав человека.
Напомним, 2 февраля суд заменил условный срок на 3,5 года Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. По словам судьи, «несмотря на проводившиеся с ним профилактические мероприятия, Навальный неоднократно нарушал срок явки в инспекцию».
Ранее сообщалось, что самолёт, летевший из Томска в Москву 20 августа, экстренно приземлился в Омске, так как блогеру Алексею Навальному, находившемуся на борту, стало плохо. После приземления его госпитализировали, а спустя два дня перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите» — на этом настаивали его родственники. Позднее правительство Германии заявило, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок».