Госдеп наложил запрет на торговлю оружием с Россией

Соединённые Штаты вносят Россию в список стран, с которыми полностью запрещён экспорт и импорт оружия и оборонных услуг, новые санкции вступят в силу с 18 марта. Об этом в среду сообщается на сайте американского министерства торговли.

«Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли расширит экспортные ограничения для России в соответствии с определением Государственного секретаря от 2 марта 2021 года о том, что Правительство России применило химическое или биологическое оружие… против своих граждан», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Отмечается, что политика США заключается в отказе в выдаче лицензий или других разрешений на экспорт оборонных изделий и оборонных услуг, предназначенных для России. Как сообщает РИА «Новости», исключения сделали для операций в рамках сотрудничества стран в области космоса и до 1 сентября — в области коммерческих космических запусков.

Исходя из документа, Россия оказалась в одном списке с Афганистаном, Центрально-африканской республикой, Кипром, Демократической республикой Конго, Эритреей, Ираком, Ливаном, Ливией, Сомали, Южным Суданом и Зимбабве.

11 марта послы 27 стран — членов Евросоюза также согласовали новые санкции против физических лиц из разных стран, в том числе России и Китая, ответственных, по мнению интеграционного сообщества, за нарушения прав человека.

Ранее сообщалось, что самолёт, летевший из Томска в Москву 20 августа, экстренно приземлился в Омске, так как блогеру Алексею Навальному, находившемуся на борту, стало плохо. После приземления его госпитализировали, а спустя два дня перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите» — на этом настаивали его родственники. Позднее правительство Германии заявило, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок».