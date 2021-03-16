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В России появится новый налоговый вычет

Сергей Василенок
7 часов назад
В России появится новый налоговый вычет
Фото: ТАССТАСС
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00:09 — Страны ЕС массово отказываются от вакцины AstraZeneca;
01:10Алексей Навальный рассказал подробности о тюрьме, в которой сидит;
02:14Госдума хочет ввести ещё один налоговый вычет;
03:12 — Правозащитники требуют закрыть скандальную выставку Body Worlds;
04:00 — Экс-чиновница Минобороны Васильева представит свои картины в Петербурге.
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