В сети потребовали отменить «выставку трупов» на ВДНХ

«Все экспонаты выставки — реальные тела, пожертвованные своими хозяевами ради этого просветительского проекта и кропотливо обработанные по всем правилам пластинации», — подчеркнули в пресс-службе.
«Считаем, что подобное глумление над человеческими телами неэтично и преступно, оно не должно поощряться властями, а в особенности — не должно демонстрироваться детям. Убеждены, что посещение подобной выставки может нанести серьезный вред здоровью и развитию детей», — отметили авторы петиции.
«Давайте вспомним абажуры из кожи человеческой. У русского человека, наследника наших дедов, абсолютно прямые ассоциации возникают. Этого человека (Хагенса — прим. МОСЛЕНТЫ) я предлагаю не доктором, а маньяком называть», — заявила журналистка Анна Шафран.