В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В сети потребовали отменить «выставку трупов» на ВДНХ

Мослента
2 часа назад
Москвичи запустили петицию, потребовав отменить выставку Body Worlds немецкого патологоанатома Гюнтера фон Хагенса, которая должна пройти в марте в одном из павильонов московского рекреационного комплекса ВДНХ. Документ опубликован на сайте citizengo.org.
В сети потребовали отменить «выставку трупов» на ВДНХ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
На сайте скандальной выставки уточняется, что она была создана с целью заставить задуматься о смысле бытия, а также популяризовать здоровый образ жизни. Фактически гости выставки наблюдают тела мертвых людей, которые с помощью особого вида обработки помещены в повседневные ситуации, такие как игра в шахматы или занятия балетом.
«Все экспонаты выставки — реальные тела, пожертвованные своими хозяевами ради этого просветительского проекта и кропотливо обработанные по всем правилам пластинации», — подчеркнули в пресс-службе.
В петиции, адресованной мэру Москвы Сергею Собянину, указывается, что выставка состоит из «человеческих тел, залитых пластиком, освежеванных и разделенных на части». Возмущенные демонстрацией тел подчеркнули, что выставке присвоен рейтинг 12+, хотя в числе «экспонатов» представлены тела беременных женщин и нерожденных детей.
«Считаем, что подобное глумление над человеческими телами неэтично и преступно, оно не должно поощряться властями, а в особенности — не должно демонстрироваться детям. Убеждены, что посещение подобной выставки может нанести серьезный вред здоровью и развитию детей», — отметили авторы петиции.
В тексте также обращается внимание на то, что Хагенс, также известный как Доктор Смерть, в нескольких странах был фигурантом уголовных дел.
В беседе с телеканалом «360» выставку раскритиковали сотрудники СМИ и общественные деятели. Некоторые из них посчитали Body Worlds отсылкой к нацизму.
«Давайте вспомним абажуры из кожи человеческой. У русского человека, наследника наших дедов, абсолютно прямые ассоциации возникают. Этого человека (Хагенса — прим. МОСЛЕНТЫ) я предлагаю не доктором, а маньяком называть», — заявила журналистка Анна Шафран.
Отмечается, что упомянутая экспозиция существует уже 26 лет. За прошедшие годы на скандальной выставке побывало более 50 миллионов человек.
Новости Москвы,Анна Шафран,Сергей Собянин,Мослента,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители